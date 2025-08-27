Decyzja zapadła. Ten zawodnik Widzewa nie zagra z Lechem ani z Arką

17:03, 27. sierpnia 2025 19:34, 27. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Jakub Dyktyński (X)

Widzew Łódź w najbliższy weekend zmierzy się w niezwykle prestiżowym meczu z Lechem Poznań w ramach siódmej kolejki. Do tej potyczki podejdzie jednak poważnie osłabiony.

Patryk Czubak
fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Patryk Czubak

Widzew Łódź bez Sebastiana Bergiera na spotkania z Lechem Poznań i Arką Gdynia

Widzew Łódź w ostatnich dniach znajduje się na świeczniku mediów. W klubie zarządzanym przez Roberta Dobrzyckiego w środku tygodnia doszło do poważnej roszady. Od prowadzenia pierwszej drużyny został odsunięty Żeljko Sopić, którego miejsce zajął Patryk Czubak. Już w pierwszym spotkaniu po powrocie na ławkę trenerską będzie musiał zmierzyć się z dużym wyzwaniem. Nie będzie mógł bowiem skorzystać z usług Sebastiana Bergiera.

Napastnik poznał już wymiar kary za przewinienie ze starcia z Pogonią Szczecin, w którym ujrzał czerwoną kartkę. Konkretne informacje przekazał rzecznik prasowy klubu.

„Informuję, że Komisja Ligi Ekstraklasy postanowiła wymierzyć Sebastianowi Bergierowi karę dyskwalifikacji w dwóch (2) meczach w rozgrywkach PKO Bank Polski Ekstraklasy. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności” – przekazał Jakub Dyktyński na platformie X.

Tym samym zawodnika ekipy z Łodzi zabraknie nie tylko w starciu z Kolejorzem, ale także w meczu po reprezentacyjnej przerwie, kiedy Widzew zmierzy się z Arką Gdynia.

Bergier trafił do łódzkiej ekipy tego lata na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej występował w GKS-ie Katowice. Jak na razie rozegrał w w nowej drużynie pięć spotkań, notując w nich trzy trafienia. Teraz czeka go przymusowa przerwa.

