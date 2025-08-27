Wisła zachwyca, a jej młodzieżowiec odsłonił tajemnicę sukcesu

Nowy lider w szatni Wisły? Zaskakujące słowa młodego zawodnika
Wisła Kraków kroczy w tym sezonie od zwycięstwa do zwycięstwa, będąc aktualnie liderem tabeli Betclic 1. Ligi. W miniony weekend ekipa Mariusza Jopa pewnie pokonała Śląsk Wrocław (5:0). Po spotkaniu ciekawymi przemyśleniami podzielił się jeden z młodych graczy Białej Gwiazdy.
Maciej Kuziemka co prawda spełnia w szeregach Wisły rolę młodzieżowca, ale prezentuje się tak solidnie, że najpewniej nawet bez tego statusu trener krakowskiej ekipy i tak postawiłby na niego, bo znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji. Sam zainteresowany odniósł się do tego wątku.
– Jestem z tego bardzo dumny i cieszę się, że ciężką pracą doszedłem tu, gdzie jestem. Niemniej jednak nie można się zadowalać, nie można przestawać. Wiem, że muszę pracować dalej – zaznaczył Kuziemka w rozmowie z kanałem „Okiem Wiślaków”.
Latem tego roku Wisła pozyskała Juliana Lelievelda. Młody gracz krakowskiej drużyny nie szczędził pochwał w kierunku Holendra.
– Julian to bardzo mądry zawodnik i mogę się od niego wiele uczyć. Na boisku dużo mi podpowiada – co do ustawienia czy zachowań – i bardzo to doceniam. Gra się z nim świetnie. Do tego jest po prostu fajnym człowiekiem – przekonywał piłkarz Wisły.
Kuziemka wraz z Jakubem Krzyżanowskim otrzymali powołanie do reprezentacji Polski U-20. W trakcie wrześniowego zgrupowania Biało-czerwoni zmierzą się ze swoimi rówieśnikami z Portugalii. Na ten temat piłkarz również zabrał głos.
– Wiadomo, jakaś myśl z tyłu głowy była, ale nie skupiałem się na tym szczególnie. Chciałem jak najlepiej wyglądać w meczach, a wyróżnienie przyszło samo – zakończył Kuziemka.
Tymczasem już w piątek wiślacy rozegrają kolejne spotkanie ligowe. Na wyjeździe zmierzą się z Miedzią Legnica.
