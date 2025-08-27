Wisła zachwyca, a jej młodzieżowiec odsłonił tajemnicę sukcesu

Wisła Kraków cieszy grą nie tylko swoich kibiców, ale i postronnych obserwatorów. Ostatnio w rozmowie z kanałem "Okiem Wiślaków" ciekawej wypowiedzi udzielił Maciej Kuziemka.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Nowy lider w szatni Wisły? Zaskakujące słowa młodego zawodnika

Wisła Kraków kroczy w tym sezonie od zwycięstwa do zwycięstwa, będąc aktualnie liderem tabeli Betclic 1. Ligi. W miniony weekend ekipa Mariusza Jopa pewnie pokonała Śląsk Wrocław (5:0). Po spotkaniu ciekawymi przemyśleniami podzielił się jeden z młodych graczy Białej Gwiazdy.

Maciej Kuziemka co prawda spełnia w szeregach Wisły rolę młodzieżowca, ale prezentuje się tak solidnie, że najpewniej nawet bez tego statusu trener krakowskiej ekipy i tak postawiłby na niego, bo znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji. Sam zainteresowany odniósł się do tego wątku.

– Jestem z tego bardzo dumny i cieszę się, że ciężką pracą doszedłem tu, gdzie jestem. Niemniej jednak nie można się zadowalać, nie można przestawać. Wiem, że muszę pracować dalej – zaznaczył Kuziemka w rozmowie z kanałem „Okiem Wiślaków”.

Latem tego roku Wisła pozyskała Juliana Lelievelda. Młody gracz krakowskiej drużyny nie szczędził pochwał w kierunku Holendra.

– Julian to bardzo mądry zawodnik i mogę się od niego wiele uczyć. Na boisku dużo mi podpowiada – co do ustawienia czy zachowań – i bardzo to doceniam. Gra się z nim świetnie. Do tego jest po prostu fajnym człowiekiem – przekonywał piłkarz Wisły.

🚨@Tobitsw1906 zaprasza na krótki wywiad z Maciejem Kuziemką po efektownym zwycięstwie 5:0 ze Śląskiem Wrocław✅ #WISŚLĄ #wisłakraków



Link w komentarzu🔽 pic.twitter.com/G23hRVJH5o — Okiem Wiślaków 🌟❤️ (@OkiemWislakow) August 24, 2025

Kuziemka wraz z Jakubem Krzyżanowskim otrzymali powołanie do reprezentacji Polski U-20. W trakcie wrześniowego zgrupowania Biało-czerwoni zmierzą się ze swoimi rówieśnikami z Portugalii. Na ten temat piłkarz również zabrał głos.

– Wiadomo, jakaś myśl z tyłu głowy była, ale nie skupiałem się na tym szczególnie. Chciałem jak najlepiej wyglądać w meczach, a wyróżnienie przyszło samo – zakończył Kuziemka.

Tymczasem już w piątek wiślacy rozegrają kolejne spotkanie ligowe. Na wyjeździe zmierzą się z Miedzią Legnica.

