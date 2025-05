Feio stanął w obronie Gikiewicza. Zwrócił się do łódzkich mediów

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Gikiewicz nie zasłużył na taką krytykę? Feio go broni

Legia Warszawa w czwartkowy wieczór mierzyła się w ligowym klasyku z Widzewem Łódź. W pierwszej połowie goście ze stolicy strzelili dwie bramki, a przy trafieniu Marca Guala zdecydowanie nie popisał się Rafał Gikiewicz. Bramkarz Widzewa podał piłkę wprost pod nogi hiszpańskiego snajpera, a ten skorzystał ze znakomitej okazji i wpakował ją do siatki.

Dyspozycja Gikiewicza od miesięcy pozostawia wiele do życzenia. Dla niektórych jest wręcz jednym z najsłabszych bramkarzy w tym sezonie w całej Ekstraklasie.

Po meczu bramkarz Widzewa w emocjonalnych słowach odpowiedział na krytykę, która spada na jego oraz cały zespół. „Przestańcie hejtować, bo grupa ludzi siądzie przed komputerem i piszę bzdury, a mamy młodszych zawodników w szatni i wiem, jak oni to przeżywają, więc lodu na głowę, a jak trzeba to rozpęd i w ścianę, bo Widzew raz wygra, raz przegra”.

Zobacz również: Polskie ligi wzorem dla innych. „Zazdroszczą nam”

Bezpośrednio do sytuacji Gikiewicza odniósł się Goncalo Feio, który stanął w jego obronie. Uważa, że nie powinien być przesadnie krytykowany, gdyż w przeszłości wielokrotnie ratował Widzew.

„Goncalo Feio po konferencji do dziennikarzy zajmujących się Widzewem: Nie grillujcie Gikiewicza. Było dużo meczów, w których to on najbardziej pomagał drużynie.” – napisał dziennikarz Łukasz Olkowicz na portalu X.