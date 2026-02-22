Widzew chce rozbudować stadion. Prezes powiedział, ile będzie miejsc

11:24, 22. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Widzewtomy.net

Widzew Łódź to chyba jedyny klub w Polsce, który regularnie wyprzedaje cały stadion, a kibice wręcz walczą o zakupienie karnetu. Dlatego klub chce rozbudować stadion. Prezes Michał Rydz w rozmowie z "Widzewtomy" mówi nawet o 30 tysiącach miejsc.

Stadion Widzewa Łódź
Obserwuj nas w
Wirestock, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Stadion Widzewa Łódź

Widzew chce stadion na 30 tysięcy miejsc

Widzew Łódź od momentu przejęcia klubu przez Roberta Dobrzyckiego ma właściwie nieograniczone w skali naszej ligi środki finansowe na pozyskiwanie nowych graczy. Wystarczy powiedzieć, że tylko tej zimy klub wydał ponad 13 milionów euro na nowych graczy, a to jeszcze nie koniec. Piotr Koźmiński na naszych łamach informował przecież, że blisko jest sprowadzenie obrońcy Legii Warszawa za około 3 miliony euro.

To tylko pokazuje, jak wielkie są aspiracje Widzewa, choć z pewnością wyniki, które osiąga zespół, są dalekie od oczekiwanych. Mimo tego kibice regularnie zapełniają stadion w Sercu Łodzi i coraz więcej mówi się o rozbudowie tego obiektu. Obecnie stadion może pomieścić około 18 tysięcy kibiców, ale klub chciałby dodać przynajmniej 12 tysięcy krzesełek. Prezes Michał Rydz w rozmowie z serwisem „Widzewtomy.net” potwierdził, że pracują nad rozbudową do 30 tysięcy miejsc.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

– Pracujemy nad tym projektem. Pierwsze pomysły, szkice i analizy wykonawcze już się pojawiły. W związku z planem zagospodarowania, zakładamy możliwość postawienia tam infrastruktury do 30 metrów wysokości. Przy tym założeniu pozwoli nam to rozbudować stadion i jest to realne, do poziomu około 30 tysięcy. Dla nas absolutnie priorytetowym jest to, żeby w przypadku planowania cały czas móc na Widzewie grać. Nie chcemy zmieniać stadionu tymczasowo – powiedział działacz Widzewa w wywiadzie dla „Widzewtomy.net”.

Zobacz także: Widzew zszokuje kolejnym transferem?! To byłaby gigantyczna niespodzianka! [NASZ NEWS]