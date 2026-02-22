Widzew chce rozbudować stadion. Prezes powiedział, ile będzie miejsc

Widzew Łódź to chyba jedyny klub w Polsce, który regularnie wyprzedaje cały stadion, a kibice wręcz walczą o zakupienie karnetu. Dlatego klub chce rozbudować stadion. Prezes Michał Rydz w rozmowie z "Widzewtomy" mówi nawet o 30 tysiącach miejsc.

Wirestock, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Stadion Widzewa Łódź

Widzew chce stadion na 30 tysięcy miejsc

Widzew Łódź od momentu przejęcia klubu przez Roberta Dobrzyckiego ma właściwie nieograniczone w skali naszej ligi środki finansowe na pozyskiwanie nowych graczy. Wystarczy powiedzieć, że tylko tej zimy klub wydał ponad 13 milionów euro na nowych graczy, a to jeszcze nie koniec. Piotr Koźmiński na naszych łamach informował przecież, że blisko jest sprowadzenie obrońcy Legii Warszawa za około 3 miliony euro.

To tylko pokazuje, jak wielkie są aspiracje Widzewa, choć z pewnością wyniki, które osiąga zespół, są dalekie od oczekiwanych. Mimo tego kibice regularnie zapełniają stadion w Sercu Łodzi i coraz więcej mówi się o rozbudowie tego obiektu. Obecnie stadion może pomieścić około 18 tysięcy kibiców, ale klub chciałby dodać przynajmniej 12 tysięcy krzesełek. Prezes Michał Rydz w rozmowie z serwisem „Widzewtomy.net” potwierdził, że pracują nad rozbudową do 30 tysięcy miejsc.

– Pracujemy nad tym projektem. Pierwsze pomysły, szkice i analizy wykonawcze już się pojawiły. W związku z planem zagospodarowania, zakładamy możliwość postawienia tam infrastruktury do 30 metrów wysokości. Przy tym założeniu pozwoli nam to rozbudować stadion i jest to realne, do poziomu około 30 tysięcy. Dla nas absolutnie priorytetowym jest to, żeby w przypadku planowania cały czas móc na Widzewie grać. Nie chcemy zmieniać stadionu tymczasowo – powiedział działacz Widzewa w wywiadzie dla „Widzewtomy.net”.

