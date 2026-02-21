Widzew zszokuje kolejnym transferem?! To byłaby gigantyczna niespodzianka! [NASZ NEWS]

Widzew Łódź już kilka razy zszokował polskie środowisko piłkarskie, płacąc rekordowe kwoty transferowe, albo sięgając po reprezentantów Polski. A teraz docierają do nas jeszcze bardziej niespodziewane informacje. Otóż w kuluarach można usłyszeć, że łodzianie zerkają w stronę czołowego gracza Legii!

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzewowi wciąż mało?

Widzew to król polowania i można to w sumie odnieść już do dwóch ostatnich okienek transferowych. Łodzianom jednak wciąż mało. Raz po raz mówi się o nowych nazwiskach, którymi klub Roberta Dobrzyckiego miałby być zainteresowany.

W kuluarach krążyły i krążą nazwiska zarówno z Polski, jak i zza granicy. Z najnowszych wieści, które do nas dotarły wynika, że łodzianie mieliby być zainteresowani… Stevem Kapuadim z Legii! To absolutnie szokująca informacja, do której – na razie podchodzimy z pewną rezerwą, choć Widzew przyzwyczaił już do ruchów nie tylko imponujących, ale i zaskakujących.

2,8 mln euro plus milion w bonusach?

Można nawet usłyszeć jakiego rzędu pieniądze wchodziłyby w tym przypadku w grę. Otóż chodziłoby o kwotę 2,8 mln euro plus kolejny milion w bonusach.

Niedawno Kapuadi był blisko transferu do Serie A, ale ostatecznie sprawa nie wypaliła, bo włoski klub zdecydował się na innego gracza. Kapuadi został więc w Legii i walczy z nią o utrzymanie. No chyba, że informacje o zainteresowaniu Widzewa się potwierdzą…

Kontrakt Kapuadiego z Legią obowiązuje do lata 2028 roku.