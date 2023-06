fot. Imago / Newspix Na zdjęciu: Ekstraklasa

Sześć tygodni zostało do startu nowego sezonu Ekstraklasy

Rozgrywki ligowe wystartują w weekend 22-23 lipca

W połowie czerwca ma pojawić się komunikat z dokładnym harmonogramem spotkań

Harmonogram spotkań Ekstraklasy do 15 czerwca

Ekstraklasa w sezonie 2023/2024 zapowiada się niezwykle ciekawie. Wpływ na to ma fakt, że do elity awansowały już ŁKS i Ruch Chorzów. Łodzianie wracają do Ekstraklasy po trzech, a Niebiescy po sześciu latach przerwy. Wciąż natomiast trwa walka o jedno miejsce w elicie, które wyłonią na dniach mecze barażowe.

Goal.pl dowiedział się natomiast, że do 15 czerwca Ekstraklasa zaprezentuje szczegółowy harmonogram spotkań ligowych w elicie. Już wcześniej światło dzienne ujrzała wiadomość, że pierwsze spotkania w nowej kampanii odbędą się 21 lipca.

Pierwsza część rozgrywek ligowych w Polsce ma trwać do 16-17 grudnia. Tymczasem druga część sezonu ma zacząć się 10-11 lutego. Kampania zakończy się 25-26 maja.

Czytaj więcej: Ekstraklasa nadal PKO BP Ekstraklasą?