Vuković zabrał głos ws. powrotu do Legii. Wymowny komentarz

Aleksandar Vuković w rozmowie z serwisem Interia.pl zabrał głos na temat powrotu do Legii Warszawa. "Nie potrafię powiedzieć, czy jest to w ogóle realne" - skwitował Serb.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Wielkie zamieszanie w Legii! Vuković wprost o ewentualnym powrocie

Legia Warszawa w niedzielę przegrała czwarty mecz w Ekstraklasie w bieżących rozgrywkach. Na wyjeździe musieli uznać wyższość Zagłębie Lubin (1:3). Dzień po spotkaniu w mediach powstało ogromne zamieszanie dot. posady Edwarda Iordanescu.

Szkoleniowiec z Rumunii miał zakomunikować w szatni, że odchodzi z klubu. Jednocześnie zarząd Wojskowych stara się przekonać go, aby pozostał na stanowisku i kontynuował rozpoczęty projekt. Oliwy do ognia dolał przyjaciel trenera Daniel Stanciu. W wywiadzie dla iAMSport.ro zdradził, że Iordanescu naciska na rozwiązanie kontraktu. Wszystko komplikuje jednak czwartkowy mecz z Szachtarem.

Ze względu na duże zamieszanie wokół klubu media zastanawiają się, kto potencjalnie może zastąpić 47-latka. Jedną z najpoważniejszych kandydatur jest Aleksandar Vuković. Serb już latem był przymierzany do ponownego objęcia stanowiska trenera. W rozmowie z serwisem Interia.pl głos nt. ewentualnego powrotu do stolicy zabrał sam zainteresowany. Jego odpowiedź była krótka, ale wymowna.

– Z mojej perspektywy Legia to Legia. Ale nie potrafię powiedzieć czy jest to w ogóle realne – powiedział Aleksandar Vuković.

Vuković na ten moment jest bez klubu. Ostatni raz był widziany na ławce w poprzednim sezonie, gdy odpowiadał za wyniki Piasta Gliwice. Drużynę z Górnego Śląska prowadził w latach 2022-2025, a jego bilans to 39 zwycięstw, 33 remisy i 26 porażek w 98 meczach. Z Legią pracował już czterokrotnie z czego dwa razy w roli tymczasowego szkoleniowca. W sezonie 2019/20 zdobył mistrzostwo Polski.