Wielki kryzys w Legii Warszawa trwa. Odwołano trening

Legia Warszawa po przegranej z Zagłębiem Lubin przechodzi wielki kryzys. Edward Iordanescu chce odejść, ale klub stara się go zatrzymać. Wtorkowy trening został odwołany - informuje portal Legia.net.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Legia zmieni trenera? Wtorkowy trening odwołany

Legia Warszawa po bardzo długich poszukiwaniach postawiła latem na Edwarda Iordanescu. Jeszcze przed końcem okienka dało się dostrzec, że ten trener nie jest szczególnie zadowolony z pobytu w stołecznym klubie. Kilkukrotnie uderzał w politykę transferową, narzekając na rewolucję kadrową i zbyt późne wzmocnienia. Na jakiś czas sytuacja się uspokoiła, ale od kilku tygodni znów jest gorąco.

Iordanescu naraził się kibicom, wystawiając rezerwowy skład na mecz Ligi Konferencji z Samsunsporem. W ten sposób chciał przygotować się na hitowe starcie z Górnikiem Zabrze w Ekstraklasie. W rezultacie przegrał oba te spotkania i stracił zaufanie fanów oraz dał szatni argumenty, aby ta się mu sprzeciwiła.

Po przerwie reprezentacyjnej Legii nie udało się wrócić na zwycięskie tory. Mało tego, dała się ograć Zagłębiu Lubin, który w ostatnich latach kompletnie sobie z Wojskowymi nie radził. Po tej porażce przelała się czara goryczy. Iordanescu miał zakomunikować chęć rozwiązania kontraktu, a o swojej decyzji poinformował nawet piłkarzy.

Legia stara się ugasić pożar i przekonać Iordanescu do pozostania. Nie zmienia to faktu, że w Warszawie mamy do czynienia z wielkim kryzysem. Portal Legia.net ujawnił, że wtorkowy trening został odwołany, a piłkarze dostali wolne. Aktualnie w klubie toczą się rozmowy w sprawie przyszłości projektu i rumuńskiego szkoleniowca.