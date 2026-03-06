Vuković mógł wybrać inny klub, ale wtedy wkroczył Widzew

11:07, 6. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Piotr Potępa [X]

Widzew Łódź zdecydował, że nowym trenerem zespołu będzie Aleksandar Vuković. Okazuje się, że Serb był blisko innego klubu. Jak podaje Piotr Potępa, chodziło o Partizan Belgrad.

Aleksandar Vuković
Obserwuj nas w
Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Vuković mógł prowadzić Partizan. Widzew zadzwonił w ostatniej chwili

Widzew Łódź w czwartek 5 marca ogłosił, że nowym trenerem zespołu został Aleksandar Vuković. Serb zastąpił na stanowisku odsuniętego od pracy z pierwszą drużyną Igora Jovicevicia. Jego najważniejszym zadaniem będzie utrzymanie klubu w PKO BP Ekstraklasie. Przed kilkoma dniami Czerwona Armia straciła ostatnią szansę na zdobycie trofeum, odpadając z STS Pucharu Polski.

Mało brakowało, a Widzew i Vuković w ogóle nie nawiązaliby współpracy. Szkoleniowiec ujawnił na konferencji prasowej, że był blisko zagranicznego klubu. „Temat pojawił się po meczu w Katowicach, ja wcześniej byłem bardziej ukierunkowany na wyjazd zagraniczny i wszystko wskazywało na to, że jest blisko. Kiedy jednak zobaczyłem determinację w Widzewie, to podjąłem szybką decyzję” – mówił.

Piotr Potępa poinformował, że klubem, o którym mówił Aleksandar Vuković, był Partizan Belgrad. To drużyna z serbskiej ekstraklasy, która obecnie zajmuje 2. miejsce w tabeli. Po 25. kolejkach tracą 7 punktów do Crveny Zvezdy, która przewodzi stawce. W przeszłości aż dziesięć razy ekipa ze stolicy sięgała po mistrzostwo Serbii. Tam też 46-latek rozpoczynał karierę.

Vuković pozostawał bez pracy od końca poprzedniego sezonu. Ostatnim klubem, jaki prowadził był Piast Gliwice w latach 2022-2025. Wcześniej kilka razy przejmował Legię Warszawa, z którą udało mu się wygrać Ekstraklasę w kampanii 2019-2020.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź