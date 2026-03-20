Urban obserwuje dwóch napastników. Wskazał ich nazwiska

Jan Urban ogłosi w piątek powołania do reprezentacji Polski na marcowe zgrupowanie. Selekcjoner w wywiadzie dla "Przegląd Sportowy Onet" przyznał, że ma na oku dwóch napastników z Ekstraklasy.

Czubak i Bergier na celowniku Urbana

Reprezentacja Polski w marcu zagra o awans na mistrzostwa świata. W półfinale baraży zmierzy się z Albanią, a w przypadku zwycięstwa zagra z wygranym meczu Ukraina – Szwecja. Już w piątek Jan Urban ogłosi powołanych na zgrupowanie. Od tygodni trwa debata na temat tego, kto znajdzie się na liście. Wszystko wskazuje na to, że debiutanckie powołanie zaliczy Oskar Pietuszewski. Czy selekcjoner pokusi się o jakieś niespodzianki?

Dość spory ból głowy może wywoływać sytuacja w ataku. Adam Buksa leczy kontuzję, a Karol Świderski ma problemy z grą w Grecji. Urban został więc zapytany o ewentualne powołanie Karola Czubaka, który strzela jak na zawołanie w Motorze Lublin. Przyznał, że obserwuje zarówno jego, jak i Sebastiana Bergiera z Widzewa Łódź.

– Śledzimy jego grę. Wiemy, na co go stać. Tak samo jest z Sebastianem Bergieriem, bo to dwaj najbardziej bramkostrzelni Polacy w Ekstraklasie. Natomiast zawsze trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy prezentują poziom reprezentacyjny. I za kogo mieliby wskoczyć. W kwestii powołania danego piłkarza ważne jest nie tylko to, w jakiej jest formie, ale czy na jego pozycji jest potrzebny jakiś inny kandydat – wytłumaczył Urban w wywiadzie dla „Przegląd Sportowy Onet”.

Bergier w tym sezonie Ekstraklasy zdobył jedenaście bramek dla Widzewa, natomiast Czubak strzelał dla Motoru już czternaście razy, dokładając do tego dwie asysty.