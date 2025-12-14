Tyle Legia zapłaci za Papszuna! Mniej, niż pierwotnie zakładano

Legia Warszawa zapłaci około 400 tysięcy euro za sprowadzenie Marka Papszuna. W umowie są także zapisane bonusy za ewentualne sukcesy w stolicy. Informacje w tej sprawie przekazał Paweł Paczul z "Weszło".

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

400 tysięcy euro za Marka Papszuna

Legia Warszawa w ostatnich tygodniach bardzo intensywnie negocjowała zatrudnienie Marka Papszuna. Temat ten właściwie od ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski stał się najważniejszą dyskusją w naszym piłkarskim kraju i codziennie pojawiały się jakieś nowe informacje ws. przyszłości szkoleniowca. Sam trener Rakowa Częstochowa zresztą dolewał oliwy do ognia na konferencjach prasowych, mówiąc wprost, że chce objąć stołeczny klub.

Wszystko jednak powoli się kończy, bowiem najprawdopodobniej Marek Papszun zostanie nowym trenerem Legii Warszawa wraz z końcem rundy jesiennej, a więc za kilka dni. Zadanie, które go czeka nie będzie łatwe, bowiem Wojskowi są na 16. miejscu w ligowej tabeli, a więc w strefie spadkowej. Poza tym piłkarze wydają się kompletnie rozbici, a kibice mają dość władz klubu. Początki zapowiadają się więc bardzo trudno, choć można uznać, że jest jeden mały pozytyw.

Według informacji przekazanych przez Pawła Paczula z „Weszło”, Legia Warszawa zapłaci za Marka Papszuna „tylko” około 400 tysięcy euro. Oznacza to, że kwota ta jest znacznie mniejsza od tej, o której mówiło się jeszcze jakiś czas temu, a więc około miliona euro. Nadal to przede wszystkim jednak dobra umowa dla Rakowa, bowiem klub może liczyć także na bonusy, które zostaną zapłacone w przypadku sukcesów Papszuna w Warszawie.

Zobacz także: Wieczysta ma na celowniku napastnika z PKO Ekstraklasy. Chcieli go już latem

