Wieczysta ma na celowniku napastnika z PKO Ekstraklasy. Chcieli go już latem

11:40, 14. grudnia 2025
Jakub Fudali
Wieczysta Kraków jest zainteresowana pozyskaniem Luki Zahovicia z Górnika Zabrze. Napastnik nie ma przyszłości w klubie, a pierwszoligowiec chciał go już latem. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Transfery.info".

Sławomir Peszko

Luka Zahović na radarze Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków w tym sezonie miała walczyć o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy, ale wiele wskazuje na to, że beniaminek Betclic 1. ligi będzie musiał – w najlepszym wypadku – zadowolić się tylko barażami. Wszystko bowiem przez fakt, że pomimo bardzo dobre początku sezonu, później przyszedł spory kryzys, który spowodował, że zespół prowadziło aż trzech trenerów. Obecnie w ligowej tabeli zajmują oni więc szóste miejsce.

Niemniej zimą najprawdopodobniej klub spod Wawelu znów będzie bardzo aktywny na rynku transferowym i postara się sprowadzić kilku nowych graczy, którzy najpewniej będą z dużo mocniejszych lig. Jednym z tematów, który ma się pojawić jest Luka Zahović, który już latem był na radarze zespołu, ale wówczas pozostał w Górniku Zabrze. Obecnie napastnik jest jednak na wylocie z Trójkolorowych i jak informuje serwis „Transfery.info”, pozostaje na celowniku Wieczystej Kraków.

Luka Zahović w tym sezonie rozegrał w sumie osiem spotkań i zdobył w nich dwa gole. W sumie na poziomie PKO Ekstraklasy 30-letni Słoweniec ma na koncie 144 występy i 29 trafień oraz 19 asyst. W przeszłości reprezentował przede wszystkim barwy Pogoni Szczecin. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro.

