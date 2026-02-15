Pogoń z przełamaniem. Coraz trudniejsza sytuacja Arki [WIDEO]

Jeden gol zdecydował o wyniku całego meczu
Drugim niedzielnym meczem w PKO Ekstraklasie była rywalizacja pomiędzy Pogonią Szczecin a Arką Gdynia. Do tej rywalizacji oba zespoły przystępowały w słabszej dyspozycji i właściwie można było się spodziewać dość wyrównanej potyczki. Pogoń, choć u siebie gra bardzo dobrze, to jednak ostatnio miewa trudności i mówiło się przed tym starciem nawet o przyszłości aktualnego trenera. Arka z kolei na wyjazdach jest najgorsza w lidze, ale dobrze zaprezentowała się przed tygodniem w starciu z Legią Warszawa.
Niemniej wszystko bardzo szybko rozpoczęło się już w 5. minucie rywalizacji. To właśnie wówczas gola na 1:0 zdobył Paul Mukairu. Ofensywny gracz Portowców dobrze odnalazł się w polu karnym i świetnie wykorzystał podanie Kamila Grosickiego, który w swoim stylu dograł futbolówkę. Kolejne minuty po zdobyciu gola przebiegały pod kontrolą gospodarzy, którzy utrzymywali piłkę przy nodze i skutecznie ją wymieniali między sobą. Arka miała problemy z wykreowaniem sobie dogodnej sytuacji.
Taki stan rzeczy utrzymywał się przez całą pierwszą odsłonę. Nieco lepiej było już po zmianie stron, gdy Gdynianie musieli zaatakować i zaryzykować. Udało się im dwukrotnie oddać celny strzał, ale to zbyt mało, aby pokonać Pogoń przed ich własną publicznością. Finalnie więc w ostatnich minutach tego meczu sporo było walki, fauli, ale Arka musiała pogodzić się kolejną w tym sezonie porażką w PKO Ekstraklasie.
