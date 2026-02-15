Pogoń z przełamaniem. Coraz trudniejsza sytuacja Arki [WIDEO]

Pogoń Szczecin pokonała dzisiaj przed własną publicznością zespół Arki Gdynia 1:0. Zwycięskiego gola udało się zdobyć w pierwszych minutach meczu. Dla ekipy Dawida Szwargi to kolejna porażka na wyjeździe.

PressFocus Na zdjęciu: Paul Mukairu

Jeden gol zdecydował o wyniku całego meczu

Drugim niedzielnym meczem w PKO Ekstraklasie była rywalizacja pomiędzy Pogonią Szczecin a Arką Gdynia. Do tej rywalizacji oba zespoły przystępowały w słabszej dyspozycji i właściwie można było się spodziewać dość wyrównanej potyczki. Pogoń, choć u siebie gra bardzo dobrze, to jednak ostatnio miewa trudności i mówiło się przed tym starciem nawet o przyszłości aktualnego trenera. Arka z kolei na wyjazdach jest najgorsza w lidze, ale dobrze zaprezentowała się przed tygodniem w starciu z Legią Warszawa.

Niemniej wszystko bardzo szybko rozpoczęło się już w 5. minucie rywalizacji. To właśnie wówczas gola na 1:0 zdobył Paul Mukairu. Ofensywny gracz Portowców dobrze odnalazł się w polu karnym i świetnie wykorzystał podanie Kamila Grosickiego, który w swoim stylu dograł futbolówkę. Kolejne minuty po zdobyciu gola przebiegały pod kontrolą gospodarzy, którzy utrzymywali piłkę przy nodze i skutecznie ją wymieniali między sobą. Arka miała problemy z wykreowaniem sobie dogodnej sytuacji.

Pogoń prowadzi z Arką! 👊 Świetna akcja Portowców zakończona golem Mukairu!



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/31evp9BkQk — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 15, 2026

Taki stan rzeczy utrzymywał się przez całą pierwszą odsłonę. Nieco lepiej było już po zmianie stron, gdy Gdynianie musieli zaatakować i zaryzykować. Udało się im dwukrotnie oddać celny strzał, ale to zbyt mało, aby pokonać Pogoń przed ich własną publicznością. Finalnie więc w ostatnich minutach tego meczu sporo było walki, fauli, ale Arka musiała pogodzić się kolejną w tym sezonie porażką w PKO Ekstraklasie.

Zobacz także: Pietuszewski przed wielką szansą. Zagra w podstawowym składzie Porto