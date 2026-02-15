Skrzydłowy Pogoni zesłany do rezerw. Prędko nie zagra

Juwara zesłany do rezerw. Powody jeszcze nieznane
Pogoń Szczecin liczy, że przełamie się w niedzielę, przy okazji domowego meczu z Arką Gdynia. Tej wiosny przegrała z Motorem Lublin oraz podzieliła się punktami z Termalicą. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta – jeśli Portowcy przegrają kolejne spotkanie, znajdą się w strefie spadkowej właśnie kosztem Arki.
Przeciwko Arce Gdynia na pewno nie wystąpi Musa Juwara. Zabrakło go w kadrze meczowej, a profil PogonOnline.pl już wcześniej poinformowała, że prędko do niej nie wróci. Skrzydłowy został bowiem przesunięty do rezerw. Powody nie są w tym momencie znane, ale najprawdopodobniej chodzi o problemy dyscyplinarne, które na pewno nie mogą być zaskoczeniem dla kibiców.
„Musa Juwara przesunięty do rezerw, nie zobaczymy go na ligowych boiskach w najbliższym czasie” – przekazało źródło.
Juwara wystąpił w obu wiosennych meczach Pogoni. Przeciwko Motorowi zagrał od pierwszej minuty, a tydzień później wszedł na plac gry z ławki rezerwowych. W sumie zaliczył dotąd 20 spotkań i strzelił jedną bramkę. Transfer 24-latka jest oceniany negatywnie – Portowcy zapłacili za niego aż 850 tysięcy euro.