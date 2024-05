Trener Legii nie ma wątpliwości. “Byliśmy bliżej tego niż oni”

Legia wraca do Warszawy z trzema punktami. Wojskowi pokonali Lecha Poznań i awansowali na 3. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Co po ostatnim gwizdku powiedział Goncalo Feio, trener zwycięzców?

Paweł Jaskółka / PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań - Legia Warszawa: Goncalo Feio

Ekstraklasa. Feio po meczu pewny swego

Spotkanie Lech Poznań – Legia Warszawa obfitowało w emocje. W pierwszej połowie piłka trzykrotnie lądowała w bramce gospodarzy – pierwsze trafienie nie zostało uznane, natomiast później obrońcy Kolejorza zaskakiwali własnego golkipera. Po zmianie stron poznaniacy odpowiedzieli za sprawą Joela Pereiry, ale nie wystarczyło do wywalczenia choćby punktu.

– Chciałem pogratulować swoim zawodnikom konsekwencji i cierpliwości. Dla nas było to kluczowe starcie o miejsce w europejskich pucharach, jednak oczywiście czeka nas kontynuacja pracy.. Dziękuje też kibicom, którzy licznie stawili się w Poznaniu. To wyjątkowy dzień dla każdego, kto jest związany z Legią. Dziękuję za to, że mogę tu być – tak pomeczową konferencję prasową otworzył Goncalo Feio.

– Dobrze weszliśmy w mecz, co zaowocowało bramką, ostatecznie nieuznaną, a później już zaliczonym trafieniem na 1:0 dla nas. Czuliśmy, że jesteśmy bliżej strzelenia trzeciego gola niż Lech złapania kontaktu z nami. Dobrze prezentowaliśmy się w defensywie, skutecznie broniliśmy się przed dośrodkowaniami rywali – dodał szkoleniowiec Wojskowych.

– Zasłużyliśmy na wygraną i wykonaliśmy pierwszy krok w kierunku awansu do europejskich pucharów. Teraz myślimy już o kolejnym spotkaniu – zakończył Portugalczyk.