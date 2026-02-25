Lech z przewagą, ale bez euforii. Jasny sygnał przed rewanżem

Lech Poznań już w czwartek rozegra kolejne spotkanie w Lidze Konferencji UEFA, mierząc się z KuPS. Przed tym meczem na konferencji prasowej głos zabrał szkoleniowiec Kolejorza.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Niels Frederiksen przed spotkaniem Lech Poznań – KuPS

Lech Poznań do czwartkowej batalii przystąpi w roli faworyta, mając dwubramkową zaliczkę wypracowaną w pierwszym spotkaniu. Tymczasem przed rywalizacją z ekipą z Finlandii swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec mistrza Polski.

– W piłce nożnej zawsze możliwe jest przegranie meczu, niezależnie od okoliczności. Oczywiście mamy dobrą pozycję wyjściową po wygranej 2:0 w Finlandii, ale już dzisiaj ostrzegałem zawodników, że nie będzie to łatwe spotkanie. Zagramy przeciwko drużynie, która dobrze operuje piłką i może grać bez presji. Oni nie mają nic do stracenia i mogą podejmować ryzyko – przekonywał Niels Frederiksen w trakcie spotkania z dziennikarzami.

– Musimy też pamiętać, że w pierwszym meczu przez większość czasu graliśmy w przewadze liczebnej. Jutro będzie to zupełnie inne spotkanie. Naszym celem jest zwycięstwo, ale nie spodziewamy się łatwego meczu – zaznaczył Duńczyk.

W ostatnim czasie Lech gra co kilka dni, więc potrzebna jest odpowiednia głębia składu. Na ten temat szkoleniowiec ekipy z Poznania również się wypowiedział.

– Nie lubię określenia „rotacja”. Mamy wielu jakościowych zawodników i naturalne jest, że przy takiej liczbie meczów dokonujemy zmian, aby utrzymać wszystkich w rytmie meczowym i wprowadzać nową energię. To nie osłabia zespołu. Moim zdaniem wręcz go wzmacnia. Można spodziewać się kilku zmian w porównaniu do ostatniego meczu – powiedział Frederiksen.

Czwartkowe starcie w Poznaniu rozpocznie się o godzinie 21:00.