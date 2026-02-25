Świderski latem wróci do Ekstraklasy? Nie chodzi o Legię!

Karol Świderski był tej zimy łączony z powrotem do Ekstraklasy. Taki transfer będzie możliwy również latem. Sensacyjnie przymierza się do niego Korona Kielce - poinformował Piotr Wołosik w programie "Ofensywni".

PressFocus Na zdjęciu: Karol Świderski

Korona w grze o Świderskiego? To by była sensacja

Karol Świderski tej zimy był ponownie łączony z powrotem do Ekstraklasy. Jego sytuacja w Panathinaikosie mocno się skomplikowała, dlatego on sam był otwarty na transfer. W pierwszej kolejności liczył na przeprowadzkę do którejś z czołowych europejskich lig, ale nie wykluczał też występów w jednym z polskich klubów. Przede wszystkim łączono go z Legią Warszawa oraz Widzewem Łódź. Finalnie do ruchu z jego udziałem nie doszło. Przynajmniej do końca sezonu reprezentant Polski pozostanie w Grecji.

Co dalej? Świderski latem ponownie będzie kandydatem do wzmocnienia Ekstraklasy. Tym razem o jego transfer ma się postarać Korona Kielce. Sensacyjne wieści przekazał Piotr Wołosik, który dodał, że w kierunku Polski spogląda sam napastnik, który odrzucił już oferty powrotu do Stanów Zjednoczonych. Nie interesuje go także gra w Arabii Saudyjskiej.

Korona przymierza się do letniego okienka z zamiarem przeprowadzenia hitowego transferu. Świderski z pewnością za takowy by uchodził. Już tej zimy kielczanie zaskoczyli, pozyskując Mariusza Stępińskiego, który kilka miesięcy wcześniej był łączony właśnie z Widzewem.

Dla Korony ten sezon układa się dość dobrze. Nie musi obawiać się o utrzymanie w Ekstraklasie, a zamiast tego ma w zasięgu czołowe lokaty. Może nawet powalczyć o udział w europejskich pucharach.