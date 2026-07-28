Bayern dostanie ofertę za gwiazdę. Przygotowali 70 mln euro

Luis Diaz znalazł się w kręgu zainteresowań Al-Hilal. Saudyjczycy przygotowują ofertę w wysokości 70 mln euro, o czym pisze L'Equipe. Bayern Monachium nie zamierza rozstawać się z piłkarzem.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane i Luis Diaz

Luis Diaz chce odejść do Al-Hilal. Bayern blokuje transfer

Bayern Monachium latem ubiegłego roku wygrał rywalizację z FC Barceloną o Luisa Diaza. Kolumbijczyk sam zdecydował się na transfer do Niemiec, odrzucając grę w Katalonii. Mistrz Niemiec zainwestował w niego 70 milionów euro. Wygląda na to, że po roku współpraca może dobiec końca. Nie jest tajemnicą, że o skrzydłowego zabiega jeden z gigantów Saudi Pro League.

Ostatnio stało się jasne, że Diaz jest celem Al-Hilal. Nowe informacje przekazał dziennik L’Equipe, ujawniając, że piłkarz zabiega o transfer na Bliski Wschód. Kusi go przede wszystkim perspektywa gigantycznych zarobków, jakie oferują Saudyjczycy.

Na pokaźny zastrzyk finansowy, a także zwrot inwestycji liczyć może Bayern. Źródło przekonuje, że Al-Hilal przygotowuje ofertę w wysokości 70 milionów euro. Jest to dokładnie tyle samo, ile Bawarczycy zapłacili za piłkarza latem tamtego roku. Klub z Bundesligi nie wyobraża sobie jednak rozstania z piłkarzem i zapowiedział, że zablokuje transfer. Jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku.

W poprzednim sezonie Luis Diaz był podstawowym zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Łącznie rozegrał 51 spotkań, w których strzelił aż 26 bramek i zanotował 23 asysty. Był to najlepszy rok w karierze kolumbijskiego piłkarza.