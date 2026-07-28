Bayern dostanie ofertę za gwiazdę. Przygotowali 70 mln euro

08:32, 28. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  L'Equipe

Luis Diaz znalazł się w kręgu zainteresowań Al-Hilal. Saudyjczycy przygotowują ofertę w wysokości 70 mln euro, o czym pisze L'Equipe. Bayern Monachium nie zamierza rozstawać się z piłkarzem.

Harry Kane i Luis Diaz
Obserwuj nas w
dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane i Luis Diaz

Luis Diaz chce odejść do Al-Hilal. Bayern blokuje transfer

Bayern Monachium latem ubiegłego roku wygrał rywalizację z FC Barceloną o Luisa Diaza. Kolumbijczyk sam zdecydował się na transfer do Niemiec, odrzucając grę w Katalonii. Mistrz Niemiec zainwestował w niego 70 milionów euro. Wygląda na to, że po roku współpraca może dobiec końca. Nie jest tajemnicą, że o skrzydłowego zabiega jeden z gigantów Saudi Pro League.

Ostatnio stało się jasne, że Diaz jest celem Al-Hilal. Nowe informacje przekazał dziennik L’Equipe, ujawniając, że piłkarz zabiega o transfer na Bliski Wschód. Kusi go przede wszystkim perspektywa gigantycznych zarobków, jakie oferują Saudyjczycy.

Na pokaźny zastrzyk finansowy, a także zwrot inwestycji liczyć może Bayern. Źródło przekonuje, że Al-Hilal przygotowuje ofertę w wysokości 70 milionów euro. Jest to dokładnie tyle samo, ile Bawarczycy zapłacili za piłkarza latem tamtego roku. Klub z Bundesligi nie wyobraża sobie jednak rozstania z piłkarzem i zapowiedział, że zablokuje transfer. Jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku.

W poprzednim sezonie Luis Diaz był podstawowym zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Łącznie rozegrał 51 spotkań, w których strzelił aż 26 bramek i zanotował 23 asysty. Był to najlepszy rok w karierze kolumbijskiego piłkarza.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości