PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Tomas Petrasek wypowiedział się o Ivim Lopezie

Czech rozpływa się nad grą Hiszpana

Opowiada również o jego wpływie na drużynę Rakowa

“Ivi dał nam zupełnie nowe możliwości”

Ivi Lopez jest kluczowym piłkarzem Rakowa Częstochowa, który poprowadził drużynę do historycznego mistrzostwa Polski. O wpływie Hiszpana na zespół prowadzony przez Marka Papszuna opowiedział Tomas Petrasek w rozmowie z portalem “Weszlo.com”.

– Ivi dał nam zupełnie nowe możliwości w trzeciej tercji. On okazywał się kluczowy, kiedy trzeba było zrobić coś spektakularnego. Sam Ivi mocno się zmienił, dostosowując się do naszego sposobu gry. Wskoczył na wyższy level, jeżeli chodzi o bronienie i taktykę. Zaraził też nas wszystkich swoją pasją i taką pozytywną energią. To udzielało się nam wszystkim – mówił czeski defensor.

Już jakiś czas teamu do przestrzeni publicznej trafiła wiadomość, że Tomas Petrasek po sezonie rozstanie się z Rakowem Częstochowa. Czeski piłkarz ujawnił jednak, że ostatnio Michał Świerczewski, właściciel klubu, zaproponował mu nową umowę.

