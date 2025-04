Kacper Tobiasz wrócił do bramki Legii po jednym meczu przerwy. Po ostatnim gwizdku pojedynku z Lechią Gdańsk w rozmowie z golkiperem Wojskowych poruszony został temat jego nieobecności w starciu z Chelsea.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Tobiasz celuje w wielki klub

Vladan Kovacević nie okazał się zbawcą – Bośniak, który imponował w barwach Rakowa, w koszulce Legii nie przypominał jednego z najlepszych bramkarzy Ekstraklasy. Jednak to 27-latek, który w pewnym momencie stracił bluzę z numerem jeden, znalazł się w wyjściowym składzie na prestiżowe spotkanie z Chelsea. Kacper Tobiasz, który rozegrał siedem meczów z rzędu, nie był zadowolony z decyzji Goncalo Feio.

W potyczce z Lechią 22-latek wrócił między słupki i zanotował udany występ. Po zakończeniu rywalizacji na Łazienkowskiej Maja Strzelczyk w rozmowie z młodzieżowym reprezentantem Polski poruszyła temat czwartkowych wydarzeń. – To ja tobie życzę, żeby twoja kariera tak się potoczyła, żebyś nigdy już nie rozpamiętywał tego, że na na Stamford Bridge tego dnia nie wyszedłeś – powiedziała reporterka TVP Sport. – Mam w planach grać tam na co dzień. To brzmi bardzo łatwo, ale takie nie jest. Wiadomo, że moim największym marzeniem jest Manchester United, ale na takie Stamford Bridge też bym nie narzekał. Trzeba gonić za marzeniami i ciężko pracować – odpowiedział Tobiasz.

Kacper Tobiasz w tym sezonie zaliczył 28 spotkań, w tym 18 w Ekstraklasie. W 11 z nich zachował czyste konto, natomiast do siatki musiał sięgać łącznie 24 razy.