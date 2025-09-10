Tobiasz opowiedział o meczu z Chelsea. „Te wspomnienia mnie bolą”

Kacper Tobiasz był gościem Tomasza Ćwiąkały na kanale YouTube. Podczas rozmowy poruszono temat wyjazdowego meczu Legii z Chelsea. Bramkarz zdradził, że był to dla niego najtrudniejszy moment w karierze.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Mecz z Chelsea to najbardziej bolesny moment w karierze – mówi Tobiasz

Legia Warszawa w poprzednim sezonie miała piękną przygodę w europejskich pucharach. Goncalo Feio i spółka dotarli aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Na tym etapie rozgrywek nie brakowało klasowych drużyn, a los skrzyżował ze sobą Wojskowych i Chelsea. Dla wielu zawodników mogła to być jedyna okazja w karierze, aby zagrać na słynnym stadionie Stamford Bridge.

Pierwsze spotkanie w Warszawie zakończyło się porażką Legii (0:3). Wtedy między słupkami stał Kacper Tobiasz. Na rewanżowe starcie ówczesny trener zdecydował się zmienić bramkarza, stawiając na Vladana Kovacevicia. Ta decyzja mocno zabolała 22-latka. Wychowanek stołecznego klubu w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą przyznał, że był to najtrudniejszy moment w jego karierze.

– Wyjazdowy mecz z Chelsea to najbardziej bolesny moment w mojej karierze (…). Wolę nawet nie mówić o mojej reakcji. Czy rozumiałem tę decyzję? Na początku nie, do teraz bardziej nie niż tak. Bardziej staram się znaleźć w głowie wytłumaczenie, by uspokoić głowę, że może jeszcze kiedyś to wróci i będę miał okazję zagrać w takim meczu – powiedział Kacper Tobiasz w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

– Było mi bardzo przykro i dalej jest. Te wspomnienia mnie tak bolą, że wolę tego nie wspominać. Mocno z rodziną ubolewaliśmy nad tym. Ale nie tylko rodzina. Chłopaki z drużyny również. Kogokolwiek byś tu zaprosił i spytał, wszyscy odpowiedzią w ten sam sposób. Czyli tak, jak ja bym chciał odpowiedzieć, ale… – dodał bramkarz Legii Warszawa.

W nadchodzącym sezonie Legia ponownie zagra w Lidze Konferencji. Wojskowi zmierzą się m.in. ze Spartą Praga czy Szachtarem Donieck. W przypadku awansu do fazy pucharowej z mocniejszych rywali mogą trafić m.in. na Crystal Palace, Fiorentinę czy FSV Mainz.