AS Roma chce kolejnego Polaka. To lider sensacji Ekstraklasy

Zagłębie Lubin liczy się ze sprzedażą Marcela Reguły podczas letniego okienka. Prezes Paweł Jeż potwierdził, że utalentowanym pomocnikiem interesują się znane marki.

Reguła dołączy do Ziółkowskiego? AS Roma chce Polaka

Zagłębie Lubin jest największą rewelacją tego sezonu Ekstraklasy. Ekipa Leszka Ojrzyńskiego zasiada na fotelu lidera tabeli i może nawet walczyć o mistrzostwo Polski. Wiele wskazuje na to, że załapie się przynajmniej do przyszłej edycji europejskich pucharów. Spora w tym zasługa Marcela Reguły, który jest liderem ofensywy Miedziowych.

Najbliższe miesiące są najprawdopodobniej ostatnimi dla Reguły na polskich boiskach. O jego zagranicznym transferze mówiło się już podczas zeszłorocznego lata. Wówczas Zagłębie nie było zainteresowane sprzedażą, ale teraz się z nią liczy. W Lubinie coraz więcej mówi się o nowym rekordzie sprzedażowym. Plan zakłada sprzedaż Reguły powyżej kwoty pięciu milionów euro – tyle za Bartosza Białka w 2020 roku wyłożył Wolfsburg.

Prezes Zagłębia Paweł Jeż wskazał nawet prawdopodobne kierunki. Jakub Kłyszejko przekazał słowa działacza, który ujawnił, że mocno interesują się nim Benfica oraz AS Roma. O portugalskim hegemonie mówiło się już wcześniej – być może Reguła dołączy do Oskara Pietuszewskiego, który podbija tamtejsze boiska w barwach FC Porto.

Rzymianie też coraz częściej spoglądają na polskie rozgrywki w poszukiwaniu talentów. Podczas zeszłorocznego lata sprowadzili Jana Ziółkowskiego z Legii Warszawa.