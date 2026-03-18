AS Roma chce kolejnego Polaka. To lider sensacji Ekstraklasy

15:54, 18. marca 2026
Sebastian Janus
Zagłębie Lubin liczy się ze sprzedażą Marcela Reguły podczas letniego okienka. Prezes Paweł Jeż potwierdził, że utalentowanym pomocnikiem interesują się znane marki.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marcel Reguła

Reguła dołączy do Ziółkowskiego? AS Roma chce Polaka

Zagłębie Lubin jest największą rewelacją tego sezonu Ekstraklasy. Ekipa Leszka Ojrzyńskiego zasiada na fotelu lidera tabeli i może nawet walczyć o mistrzostwo Polski. Wiele wskazuje na to, że załapie się przynajmniej do przyszłej edycji europejskich pucharów. Spora w tym zasługa Marcela Reguły, który jest liderem ofensywy Miedziowych.

Najbliższe miesiące są najprawdopodobniej ostatnimi dla Reguły na polskich boiskach. O jego zagranicznym transferze mówiło się już podczas zeszłorocznego lata. Wówczas Zagłębie nie było zainteresowane sprzedażą, ale teraz się z nią liczy. W Lubinie coraz więcej mówi się o nowym rekordzie sprzedażowym. Plan zakłada sprzedaż Reguły powyżej kwoty pięciu milionów euro – tyle za Bartosza Białka w 2020 roku wyłożył Wolfsburg.

Tylko u nas

Piotr Zieliński
Polacy za granicą #8: Fenomenalny gol Zielińskiego, Świderski z przełamaniem. Co działo się w weekend?
Maksym Chłań
Nie liczy bramek, liczy zwycięstwa. Chłań po meczu z Piastem
Jarosław Kibicki
Ten mecz dużo powiedział o Górniku. Kubicki bez owijania w bawełnę

Prezes Zagłębia Paweł Jeż wskazał nawet prawdopodobne kierunki. Jakub Kłyszejko przekazał słowa działacza, który ujawnił, że mocno interesują się nim Benfica oraz AS Roma. O portugalskim hegemonie mówiło się już wcześniej – być może Reguła dołączy do Oskara Pietuszewskiego, który podbija tamtejsze boiska w barwach FC Porto.

Rzymianie też coraz częściej spoglądają na polskie rozgrywki w poszukiwaniu talentów. Podczas zeszłorocznego lata sprowadzili Jana Ziółkowskiego z Legii Warszawa.