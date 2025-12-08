Ekstraklasa może pochwalić się zawodnikiem, który jest wyceniany na ponad 10 milionów euro. Kolejna aktualizacja portalu Transfermarkt przyniosła sporą zmianę wartości rynkowych w polskiej lidze.

Mateusz Sobczak / PressFocus Na zdjęciu: PKO Bank Polski Ekstraklasa

Ekstraklasa: aktualizacja wartości. Wielki talent na czele

We wtorek 8 grudnia portal Transfermarkt po raz kolejny dokonał aktualizacji wartości rynkowych zawodników. W najnowszym notowaniu Ekstraklasa zyskała piłkarza, który jest wyceniany na ponad 10 milionów euro. To Oskar Pietuszewski z Jagiellonii Białystok. Młodzieżowy reprezentant Polski „kosztuje” 12 milionów, a więc o 4 miliony więcej niż 26 września.

Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Adrian Przyborek. Ofensywnego pomocnika Pogoni Szczecin wyceniono na 7 milionów. Tuż za plecami 18-latka uplasował się Jonatan Braut Brunes. Snajper Rakowa Częstochowa jest warty 6 milionów.

Ekstraklasa: 10 najbardziej wartościowych piłkarzy według portalu Transfermarkt