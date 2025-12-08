Ekstraklasa: aktualizacja wartości. Wielki talent na czele
We wtorek 8 grudnia portal Transfermarkt po raz kolejny dokonał aktualizacji wartości rynkowych zawodników. W najnowszym notowaniu Ekstraklasa zyskała piłkarza, który jest wyceniany na ponad 10 milionów euro. To Oskar Pietuszewski z Jagiellonii Białystok. Młodzieżowy reprezentant Polski „kosztuje” 12 milionów, a więc o 4 miliony więcej niż 26 września.
Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Adrian Przyborek. Ofensywnego pomocnika Pogoni Szczecin wyceniono na 7 milionów. Tuż za plecami 18-latka uplasował się Jonatan Braut Brunes. Snajper Rakowa Częstochowa jest warty 6 milionów.
Ekstraklasa: 10 najbardziej wartościowych piłkarzy według portalu Transfermarkt
- Oskar Pietuszewski – lewy napastnik, Polska, 17, Jagiellonia Białystok, 12,00 mln €
- Adrian Przyborek – ofensywny pomocnik, Polska, 18, Pogoń Szczecin, 7,00 mln €
- Jonatan Braut Brunes – środkowy napastnik, Norwegia, 25, Raków Częstochowa, 6,00 mln €
- Tomas Bobcek – środkowy napastnik, Słowacja, 24, Lechia Gdańsk, 5,00 mln €
- Marcel Regula – ofensywny pomocnik, Polska, 19, Zagłębie Lubin, 5,00 mln €
- Sławomir Abramowicz – bramkarz, Polska, 21, Jagiellonia Białystok, 4,00 mln €
- Afimico Pululu – środkowy napastnik, DR Kongo / Francja, 26, Jagiellonia Białystok, 4,00 mln €
- Kacper Trelowski – bramkarz, Polska, 22, Raków Częstochowa, 4,00 mln €
- Antoni Kozubal – defensywny pomocnik, Polska, 21, Lech Poznań, 4,00 mln €
- Juljan Shehu – ofensywny pomocnik, Albania, 27, Widzew Łódź, 3,50 mln €