To najdroższy piłkarz Ekstraklasy. Ponad 10 milionów euro!

20:14, 8. grudnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Transfermarkt

Ekstraklasa może pochwalić się zawodnikiem, który jest wyceniany na ponad 10 milionów euro. Kolejna aktualizacja portalu Transfermarkt przyniosła sporą zmianę wartości rynkowych w polskiej lidze.

PKO Bank Polski Ekstraklasa
Mateusz Sobczak / PressFocus Na zdjęciu: PKO Bank Polski Ekstraklasa

Ekstraklasa: aktualizacja wartości. Wielki talent na czele

We wtorek 8 grudnia portal Transfermarkt po raz kolejny dokonał aktualizacji wartości rynkowych zawodników. W najnowszym notowaniu Ekstraklasa zyskała piłkarza, który jest wyceniany na ponad 10 milionów euro. To Oskar Pietuszewski z Jagiellonii Białystok. Młodzieżowy reprezentant Polski „kosztuje” 12 milionów, a więc o 4 miliony więcej niż 26 września.

Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Adrian Przyborek. Ofensywnego pomocnika Pogoni Szczecin wyceniono na 7 milionów. Tuż za plecami 18-latka uplasował się Jonatan Braut Brunes. Snajper Rakowa Częstochowa jest warty 6 milionów.

Ekstraklasa: 10 najbardziej wartościowych piłkarzy według portalu Transfermarkt

  1. Oskar Pietuszewski – lewy napastnik, Polska, 17, Jagiellonia Białystok, 12,00 mln €
  2. Adrian Przyborek – ofensywny pomocnik, Polska, 18, Pogoń Szczecin, 7,00 mln €
  3. Jonatan Braut Brunes – środkowy napastnik, Norwegia, 25, Raków Częstochowa, 6,00 mln €
  4. Tomas Bobcek – środkowy napastnik, Słowacja, 24, Lechia Gdańsk, 5,00 mln €
  5. Marcel Regula – ofensywny pomocnik, Polska, 19, Zagłębie Lubin, 5,00 mln €
  6. Sławomir Abramowicz – bramkarz, Polska, 21, Jagiellonia Białystok, 4,00 mln €
  7. Afimico Pululu – środkowy napastnik, DR Kongo / Francja, 26, Jagiellonia Białystok, 4,00 mln €
  8. Kacper Trelowski – bramkarz, Polska, 22, Raków Częstochowa, 4,00 mln €
  9. Antoni Kozubal – defensywny pomocnik, Polska, 21, Lech Poznań, 4,00 mln €
  10. Juljan Shehu – ofensywny pomocnik, Albania, 27, Widzew Łódź, 3,50 mln €

