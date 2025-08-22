To może być pierwszy zwolniony trener w Ekstraklasie. Sondują już rynek

Pogoń Szczecin może być pierwszym klubem, który w tym sezonie PKO Ekstraklasy zwolni trenera. Daniel Trzepacz z "pogonsportnet.pl" w rozmowie z kanałem "Meczyki.pl" przekazał, że klub sonduje już rynek trenerski.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Posada Roberta Kolendowicza zagrożona?!

Pogoń Szczecin bardzo słabo rozpoczęła nowy sezon PKO Ekstraklasy. Zespół Dumy Pomorza po pierwszych pięciu meczach na swoim koncie ma tylko cztery punkty i zajmuje tym samym pozycję w strefie spadkowej. Słaba forma podopiecznych Roberta Kolendowicza z pewnością ma swoje powody m.in. w wielu odejściach z klubu tego lata, ale tych może być przecież jeszcze więcej. Wszystko przez fakt, że dogrywane jest odejście Efthymiosa Koulourisa, o czym donosił Piotr Koźmiński na naszych łamach.

Być może za liczne odejścia, których powodem jest w dużej mierze słaba forma, wkrótce zapłaci Robert Kolendowicz. I zrobi to swoją posadą. Według informacji przekazanych przez Daniela Trzepacza z „pogonsportnet.pl” w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”, Pogoń Szczecin sonduje już rynek trenerski. Oznaczać to może, że władze klubu przygotowują się już na rozstanie ze szkoleniowcem, jeśli wyniki szybko nie ulegną poprawie.

Najbliższy mecz zespół Dumy Pomorza rozegra już w piątkowy wieczór. Rywalem na stadionie w Sercu Łodzi będzie oczywiście Widzew Łódź. Trudno spodziewać się łatwej przeprawy dla podopiecznych Roberta Kolendowicza. Za tydzień z kolei szczecinian czeka wyjazd do Częstochowy na mecz z Rakowem.

