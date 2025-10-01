To może być głośne odejście z Widzewa. Jego pozycja słabnie

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Michał Rydz traci pozycję w Widzewie?!

Widzew Łódź przed startem tego sezonu zainwestował wiele milionów złotych w nowych piłkarzy, którzy mieli przynieść zespołowi dobre wyniki i grę w europejskich pucharach. Taka jest bowiem aspiracja nowego właściciela klubu, Roberta Dobrzyckiego, który przejął kontrolę nad tym, co dzieje się w zespole. Niemniej początek kampanii 2025/26 jest bardzo słaby i wiele wskazuje, że będą dziać się w klubie spore zmiany.

Jakiś czas temu doszło przecież do zwolnienia trenera Sopicia i jego miejsca zajął Patryk Czubak. Wyniki jednak nie są lepsze, a i gra także jest daleka od oczekiwanej. Poza tym w międzyczasie wybuchła tzw. „afera weselna”, a teraz kontrolę nad pionem sportowym przejąć ma Piotr Burlikowski. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, słabnie jednak także pozycja prezesa Michała Rydza.

Wpływ na to mają nie tylko słabe wyniki zespołu, ale i to, jak zarządzana była komunikacja klubu oraz ogólnie kryzys związany ze wspomnianą już aferą weselną. Wszystko wskazuje więc, że w najbliższym czasie – szczególnie jeśli wyniki natychmiast nie będą się poprawiać – w Widzewie może dojść do sporych zmian.

