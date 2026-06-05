Wieczysta w centrum zamieszania. Ekstraklasa wstrzymuje ogłoszenie terminarza

PKO BP Ekstraklasa może ogłosić terminarz na nowy sezon nieco później, niż można było oczekiwać. Kluczową kwestią pozostaje stadion dla Wieczystej Kraków, co komplikuje proces.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: PKO Ekstraklasa

Ekstraklasa pod presją. Sprawa Wieczystej komplikuje plan

PKO BP Ekstraklasa finalizuje przygotowania do publikacji terminarza sezonu 2026/27, jednak uzależnia jego ogłoszenie od jednej kluczowej decyzji organizacyjnej. Według informacji dyrektora operacyjnego Ekstraklasy SA Marcina Stefańskiego, ważnym wyzwaniem pozostaje kwestia stadionu, na którym swoje mecze ma rozgrywać Wieczysta Kraków.

– Terminarz PKO BP Ekstraklasy, jeżeli nie nastąpią nieprzewidziane okoliczności, zostanie opublikowany do końca przyszłego tygodnia – przekazał przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy cytowany przez TVPSport.pl.

Dodatkowym utrudnieniem jest także rekordowa liczba drużyn grających w europejskich pucharach. To zwiększa ryzyko przekładania spotkań i wymaga elastycznego podejścia do układania kalendarza. Stefański podkreślił, że sytuacja jest bezprecedensowa.

– Największym wyzwaniem jest bardzo duża liczba uwag i czynników, które trzeba uwzględnić jednocześnie. Pierwszy raz w historii aż pięć klubów Ekstraklasy zagra w eliminacjach europejskich pucharów – zaznaczył dyrektor operacyjny ligi, cytowany przez TVPSport.pl.

Kibice czekają na komunikat

Istotnym elementem układanki pozostaje również kwestia stadionu przy ulicy Reymonta w Krakowie. Ten ma być kluczowy dla organizacji meczów w mieście. – Właśnie ten element i niepewność związana z ostateczną decyzją w największym stopniu wpływają w tym roku na kształt terminarza i znacząco utrudniają jego przygotowanie – rzekł Stefański.

Organizatorzy rozgrywek zakładają, że sezon rozpocznie się zgodnie z planem 24 lipca, a zakończy 22 maja 2027 roku.