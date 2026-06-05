Wieczysta w centrum zamieszania. Ekstraklasa wstrzymuje ogłoszenie terminarza

11:07, 5. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TVPSport.pl

PKO BP Ekstraklasa może ogłosić terminarz na nowy sezon nieco później, niż można było oczekiwać. Kluczową kwestią pozostaje stadion dla Wieczystej Kraków, co komplikuje proces.

PKO Ekstraklasa
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fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: PKO Ekstraklasa

Ekstraklasa pod presją. Sprawa Wieczystej komplikuje plan

PKO BP Ekstraklasa finalizuje przygotowania do publikacji terminarza sezonu 2026/27, jednak uzależnia jego ogłoszenie od jednej kluczowej decyzji organizacyjnej. Według informacji dyrektora operacyjnego Ekstraklasy SA Marcina Stefańskiego, ważnym wyzwaniem pozostaje kwestia stadionu, na którym swoje mecze ma rozgrywać Wieczysta Kraków.

– Terminarz PKO BP Ekstraklasy, jeżeli nie nastąpią nieprzewidziane okoliczności, zostanie opublikowany do końca przyszłego tygodnia – przekazał przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy cytowany przez TVPSport.pl.

Dodatkowym utrudnieniem jest także rekordowa liczba drużyn grających w europejskich pucharach. To zwiększa ryzyko przekładania spotkań i wymaga elastycznego podejścia do układania kalendarza. Stefański podkreślił, że sytuacja jest bezprecedensowa.

– Największym wyzwaniem jest bardzo duża liczba uwag i czynników, które trzeba uwzględnić jednocześnie. Pierwszy raz w historii aż pięć klubów Ekstraklasy zagra w eliminacjach europejskich pucharów – zaznaczył dyrektor operacyjny ligi, cytowany przez TVPSport.pl.

Kibice czekają na komunikat

Istotnym elementem układanki pozostaje również kwestia stadionu przy ulicy Reymonta w Krakowie. Ten ma być kluczowy dla organizacji meczów w mieście. – Właśnie ten element i niepewność związana z ostateczną decyzją w największym stopniu wpływają w tym roku na kształt terminarza i znacząco utrudniają jego przygotowanie – rzekł Stefański.

Organizatorzy rozgrywek zakładają, że sezon rozpocznie się zgodnie z planem 24 lipca, a zakończy 22 maja 2027 roku.

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