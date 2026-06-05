Barcelona myśli o gwieździe Chelsea. Transfery możliwy tylko wtedy

Barcelona nie wyklucza wzmocnień defensywy. Na liście życzeń znajduje się Marc Cucurella, ale jego transfer byłby powiązany z ewentualnym odejściem innego piłkarza. Gwiazda Chelsea jest też kuszona przez Atletico Madryt.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Marc Cucurella

Cucurella w miejsce Balde? Barcelona nie wyklucza wymiany

Barcelona sfinalizowała transfer Anthony’ego Gordona i nieprzerwanie pracuje nad kolejnymi. Mowa przede wszystkim o sprowadzeniu następcy Roberta Lewandowskiego – priorytetem pozostaje Julian Alvarez. Na ten moment Atletico Madryt nie godzi się na sprzedaż swojej największej gwiazdy, ale wiele zależy od tego, co postanowi sam Argentyńczyk.

W klubie uważają, że większa jakość w ofensywie to konieczność, aby walczyć o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Nie zapominają przy tym o ewentualnych ruchach do defensywy. Barcelona myśli o sprowadzeniu nowego obrońcy, ale nie jest to priorytet. Na liście życzeń od pewnego czasu znajduje się Marc Cucurella, który w obliczu fatalnego sezonu Chelsea z chęcią opuściłby Stamford Bridge i powrócił do Hiszpanii.

Cucurella jest kuszony przez Atletico Madryt, ale wyczekuje też konkretnego ruchu ze strony Barcelony. „Mundo Deportivo” uważa, że najprawdopodobniej obierze jeden z tych kierunków, o ile The Blues oczywiście otworzą się na kwestię jego sprzedaży.

Dla Dumy Katalonii taki ruch byłby możliwy jedynie w przypadku rozstania z Alejandro Balde. 22-latek ma za sobą słabszy sezon, dlatego pojawiły się wobec niego wątpliwości. Barcelona nie wyklucza jego sprzedaży, a wówczas na Camp Nou pojawiłby się właśnie Cucurella.