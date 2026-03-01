Termalica nie poprawiła swojej sytuacji w tabeli. Robi się gorąco

Bruk-Bet Termalica w meczu 23. kolejki PKO Ekstraklasy mierzyła się na własnym stadionie z Radomiakiem Radom. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1 po golach Kurzawy oraz Tapsoby.

Mecz Termalica - Radomiak
PressFocus Na zdjęciu: Mecz Termalica - Radomiak

Termalica zremisowała z Radomiakiem

W pierwszym niedzielnym meczu 23 kolejki PKO Ekstraklasy Bruk-Bet Termalica Nieciecza mierzyła się na własnym stadionie z Radomiakiem Radom. Dla gospodarzy było to niezwykle istotne spotkanie, ponieważ zajmują ostatnie miejsce w tabeli i pilnie potrzebują punktów w walce o utrzymanie. Radomiak miał przed tą kolejką zaledwie cztery punkty przewagi nad strefą spadkową, dlatego również nie mógł czuć się bezpieczny w kontekście ligowego bytu.

Od pierwszego gwizdka kibice oglądali bardzo otwarte widowisko. Obie drużyny w pierwszej połowie stworzyły sporo sytuacji bramkowych i nie zamierzały ograniczać się do defensywy. Mimo kilku dogodnych okazji piłka ani razu nie znalazła drogi do siatki, a o bezbramkowym remisie do przerwy zdecydowała ogromna nieskuteczność w ofensywie. Przebieg pierwszej części zwiastował jednak duże emocje po zmianie stron.

Druga połowa przebiegała w podobnym tempie jak pierwsza część. Obie drużyny próbowały kreować sytuacje i dążyły do zdobycia bramki. Przełomowa okazała się 66. minuta. Fatalny błąd Majchrowicza wykorzystał Kurzawa, który popisał się ładnym uderzeniem zza pola karnego. Jednak gospodarze z prowadzenia cieszyli się zaledwie trzy minuty. Dokładne dośrodkowanie za bramkę wyrównującą zamienił Tapsoba.

Końcowe minuty to zdecydowane ataki z obu stron, które jednak nie przyniosły rozstrzygnięcia mimo kilku dogodnych sytuacji. Podział punktów z pewnością nie zadowala żadnej ze stron.

