Korona Kielce - Lech Poznań to starcie 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja toczyła się w niezwykle trudnych warunkach atmosferycznych, które wyraźnie wpłynęły na postawę piłkarzy. Kolejorz sięgnął po trzy punkty, ale stracił Adriela Ba Louę.

Pressfocus/ Marcin Bulanda Na zdjęciu: Korona Kielce - Lech Poznań

Korona Kielce podejmowała Lecha Poznań w spotkaniu 17. kolejki Ekstraklasy

Na zaśnieżonym boisku lepsi okazali się goście, którym zwycięstwo zapewnił Kristoffer Velde

Kolejorz wygrał, ale najprawdopodobniej na dłużej stracił Adriela Ba Louę

Ekstraklasa. Velde zastąpił Ba Louę i został bohaterem meczu na śniegu

Patrząc na to, w jakich warunkach rywalizowali piłkarze Korony Kielce i Lecha Poznań, aż trudno uwierzyć, że obie drużyny zgodził się na rozpoczęcie meczu, a sędzia Bartosz Frankowski dopuścił do gry. Na pierwszą ofiarę zmrożonej płyty i padającego śniegu nie trzeba było długo czekać – już w 27. minucie boisko z urazem barku opuścił Adriel Ba Loua, który może prędko nie wrócić do dyspozycji Johna van den Broma.

Iworyjczyka zastąpił Kristoffer Velde. Norweg okazał się bohaterem Kolejorza – w 86. minucie wykorzystał dogranie Artura Sobiecha i pokonał Xaviera Dziekońskiego, zapewniając poznaniakom komplet punktów.

𝐕𝐄𝐋𝐃𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄!⚽ Norweg finalizuje kontratak i daje Lechowi prowadzenie w Kielcach!❄️



Lech po tym spotkaniu ma na koncie 32 punkty i plasuje się na najniższym stopniu podium. Mimo zwycięstwa, które zostało wyrwane w ogromnych bólach, nikt nie ma wątpliwości – mecz w Kielcach nie powinien zostać rozegrany.

Korona Kielce – Lech Poznań 0:1 (0:0)

Velde 86′