Barcelona zmuszona do sprzedaży gwiazdy? Kluczowy zapis w umowie

17:14, 13. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  The Athletic

Barcelona w letnim okienku może rozstać się z jedną ze swoich gwiazd. Czy Ferran Torres odejdzie z klubu? The Athletic informuje o specjalnym zapisie w umowie, który może przekonać Blaugranę do sprzedaży napastnika.

Ferran Torres
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AFLO/ Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Barcelona sprzeda Ferrana Torresa już teraz?

Ferran Torres wzbudza poważne zainteresowanie Paris Saint-Germain. Do tej pory Barcelona raczej nie rozważała pożegnania 26-latka, ale tego lata może się to zmienić. Nie tylko ze względu na ofertę PSG.

The Athletic twierdzi, że gdy Hiszpan przenosił się z Manchesteru City do Blaugrany, to Obywatele przy sprzedaży napastnika zapewnili sobie specjalny zapis. Jeżeli Duma Katalonii przedłuży kontrakt z wychowankiem Valencii (obecny wygasa 30 czerwca 2027 roku), to będzie musiała przelać osiem milionów euro na konto jego byłego klubu.

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To może przekonać Barcelonę do pożegnania Torresa jeszcze tego lata. Zwłaszcza w przypadku atrakcyjnej propozycji pochodzącej z Paryża. Jednak jeżeli FCB nie zdoła sprzedać reprezentanta La Furia Roja już teraz i nie podpisze z nim nowej umowy, to od stycznia 2027 roku będzie mógł negocjować przeprowadzkę „za darmo” do innego klubu. Tę sytuację chce wykorzystać ekipa z Premier League.

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