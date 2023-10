Szymon Marciniak podjął decyzję ws. przenosin do Arabii Saudyjskiej

IMAGO / Laci Perenyi Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak od jakiegoś czasu jest łączony z przenosinami do Arabii Saudyjskiej

Wczoraj miało dojść do spotkania z przedstawicielami Saudyjczyków

Najlepszy arbiter świata zdementował jednak te plotki i jednoznacznie zdecydował ws. swojej przyszłości

Szymon Marciniak: przez trzy lata na pewno zostaję

Szymon Marciniak jest bezapelacyjnie czołowym, a być może nawet najlepszym arbitrem obecnie na świecie. Polak w bardzo dobrym stylu poprowadził ostatni finał Mistrzostw Świata w Katarze. Podobnie było także z decydującym meczem w Lidze Mistrzów. To powoduje, że od dłuższego czasu dyskutowano na temat jego ewentualnych przenosin do innej, mocniejszej ligi. Arbiter miał być kuszony nawet w ostatnich dniach przez Saudyjczyków, ale teraz jednoznacznie określił się ws. swojej przyszłości.

– Na pewno jeszcze trzy lata zostaję z kolegami w kraju. Nie dajemy się na razie skusić – powiedział dla PAP.

– Gdyby jednak okazało się, że polska reprezentacja zagra w finale Euro i nie mógł poprowadzić tego meczu, to na pewno bym nie płakał. Wiadomo, że teraz każdy mecz, który dostajemy, czy to teraz w fazie grupowej Ligi Mistrzów, czy za chwilę w eliminacjach Euro, są to same najtrudniejsze. Oznacza to, że wciąż zaufanie do mojego doświadczenia, do mojego stylu sędziowania jest przeogromne. To też napędza – dodał arbiter.

UEFA wyznaczyła właśnie Szymona Marciniaka do prowadzenia meczu Serbia – Czarnogóra. Spotkanie w gorącym “Kotle bałkańskim” odbędzie się 17 października o godzinie 20:45. Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, a sędzią technicznym będzie Paweł Raczkowski. Obie ekipy walczą o udział w Euro 2024.

