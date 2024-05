Al-Nassr drugi rok z rzędu musi zadowolić się wicemistrzostwem Saudi Pro League. Portal TeamTalk wymienił pięć gwiazd, które mogą trafić do Arabii i złączyć siły z Cristiano Ronaldo.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Fernandes, Casemiro, de Bruyne, Emerson i Nacho. Kto złączy siły z Ronaldo?

Al-Nassr w czasie okna transferowego ponownie obierze za cel europejski rynek. Władze klubu desperacko pragną mistrzostwa Arabii Saudyjskiej i w tym celu chcą sprowadzić kolejne gwiazdy. Obecnie w zespole występują poza Cristiano Ronaldo takie sławy jak Sadio Mane, Marcelo Brozović, Aymeric Laporte czy Otavio. Portal TeamTalk zebrał najciekawsze i najbardziej realne kandydatury i wytypował pięć gwiazd, które mogą trafić do drużyny z Ronaldo.

Najgłośniejszym nazwiskiem w tym zestawieniu jest Kevin De Bruyne. Kontrakt belgijskiego pomocnika z Manchesterem City wygasa w przyszłym roku i coraz więcej mówi się o jego odejściu. Dziennikarz Rudy Galetti zdradzał, że Al-Nassr jest mocno nim zainteresowane, a sam piłkarz podziwia Cristiano Ronaldo. Gdy został zapytany o wybór pomiędzy Messim, a Ronaldo bez wahania wskazał na Portugalczyka.

Kolejną opcją, która wydaje się prawdopodobna ze względu na ostatnie plotki jest Bruno Fernandes. Zawodnik osobiście zna się z Ronaldo z występów w reprezentacji Portugalii oraz z krótkiego okresu w Czerwonych Diabłach. Co więcej, 29-latek ostatnio podsycił plotki ws. przyszłości swoimi wypowiedziami w mediach na temat ewentualnego odejścia z klubu po Euro.

Który z piłkarzy powinien dołączyć do Al-Nassr? Kevin de Bruyne 55% Bruno Fernandes 3% Casemiro 15% Nacho 3% Emerson 0% Żaden 24% 33 + Głosy Oddaj swój głos: Kevin de Bruyne

Bruno Fernandes

Casemiro

Nacho

Emerson

Żaden

Innym piłkarzem Man United łączonym z transferem do Al-Nassr jest Casemiro. Na Brazylijczyka wylała się w ostatnich miesiącach fala hejtu ze względu na kiepską formę. Część ekspertów zauważa, że ze względu na swój wiek powinien poszukać nowego klubu w mniej wymagającej lidze.

Ostatnie dwie opcje to mniej gorące nazwiska, ale wcale nie można wykluczyć szans na powodzenie ich transferu do Saudi Pro League. Nacho na pewno odejdzie z Realu Madryt, a media sugerują, że chce opuścić Europę. Z kolei Emerson Royal miał dołączyć do Al-Nassr zimą tego roku, lecz Tottenham odrzucił ofertę w wysokości 21 milionów funtów. Niewykluczone, że latem ponownie zgłoszą się z propozycją transferu obrońcy.