fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Piszczek pod wrażeniem gry czterech kadrowiczów

Reprezentacja Polski po marcowych barażach wywalczyła awans na EURO 2024. Dla niektórych kadrowiczów może to być już ostatnia międzynarodowa impreza. Swoje odejście z reprezentacji jakiś czas temu zapowiedział Wojciech Szczęsny, a do niego w niedalekiej przyszłości dołączy zapewne również Robert Lewandowski. Wcześniej swoje reprezentacyjne kariery zakończyli chociażby Grzegorz Krychowiak, Łukasz Fabiański czy Jakub Błaszczykowski.

To dobry moment, aby wytypować nowych liderów, którzy będą dowodzić drużyną narodową w kolejnych latach. Na zgrupowaniach pojawia się coraz więcej debiutantów i nowych twarzy, choć trudno jeszcze przewidzieć, który z nich zostanie w reprezentacji Polski na dłużej. Łukasz Piszczek wskazał czterech zawodników, którzy w szczególności mu imponują. Są to Jakub Piotrowski, Jakub Moder, Nicola Zalewski oraz Bartosz Slisz. Każdy z nich znalazł uznanie w oczach Michała Probierza i pojawił się na ostatnim zgrupowaniu kadry. Najprawdopodobniej wszyscy udadzą się również na tegoroczne Mistrzostwa Europy.

– Myślę, że Jakub Piotrowski jest zawodnikiem, który bardzo fajnie się wkomponował w tę reprezentację. Do zdrowia wraca Kuba Moder, miejmy nadzieję, że będzie przynajmniej na takim poziomie jak przed kontuzją. Ma za sobą długą przerwę, do tego komplikacje, ale to jest zawodnik, który może nam zawsze pomóc. Nikola Zalewski w ostatnich miesiącach grał w reprezentacji na bardzo fajnym poziomie. Bartosz Slisz też wpadł mi w oko – przyznał Piszczek w rozmowie z TVP Sport.

