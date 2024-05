O co grają kluby Ekstraklasy na finiszu sezonu? W grze wielkie pieniądze

Za nami 31 kolejek Ekstraklasy, a więc zbliża się czas najważniejszych rozstrzygnięć. Już za dwa tygodnie poznamy odpowiedzi na pytania - kto zdobył mistrzostwo Polski. Kto zakwalifikował się do eliminacji europejskich pucharów (oprócz Wisły Kraków)? Które kluby spadły z Ekstraklasy?Które awansowały z 1. ligi? Kolejnym pytaniem, na które odpowiedź poznamy 25 maja wieczorem to nieoficjalny podział środków z praw telewizyjnych, które odpowiadają za ok. 40% przychodów całej ligi.