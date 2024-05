SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Gikiewicz przedłuży kontrakt z Widzewem Łódź.

Rafał Gikiewicz od momentu dołączenia do Widzewa Łódź w połowie lutego, szybko stał się ważnym elementem zespołu prowadzonego przez Daniela Myśliwca. W swoich 11 występach w bramce Widzewa, 36-letni bramkarz zachował cztery czyste konta, co znacząco przyczyniło się do awansu łódzkiego klubu z dwunastej na ósmą pozycję w tabeli Ekstraklasy.

Według informacji przekazanych przez Mateusza Borka, Rafał Gikiewicz mimo wygasającego w czerwcu kontraktu pozostanie w Widzewie Łódź na kolejny sezon. Obie strony już wcześniej wyrażały chęć kontynuowania współpracy. Chociaż informacja ta nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona to już niebawem powinniśmy doczekać się komunikatu klubu w tej sprawie.

Widzew Łódź nie zamierza jednak na tym poprzestać i planuje dalsze wzmocnienia. Z informacji Mateusza Borka wynika, że klub w letnim okienku transferowym zamierza skupić się na niemieckim rynku, podążając śladem Górnika Zabrze, który również korzystał z okazji transferowych zza zachodniej granicy. Jednym z takich przykładów może być Lawrence Ennali, który w ostatnich tygodniach błyszczy w zespole Jana Urbana i jest jednym z bardziej wyróżniających się zawodników w PKO Ekstraklasie.

Widzew poszukiwać będzie między innymi zastępstwa dla Bartłomieja Pawłowskiego, którego poważna kontuzja wyklucza z gry do końca 2024 roku. Szczegóły dotyczące potencjalnych nowych nabytków nie są jeszcze znane.

Zobacz również: Superkomputer wskazał mistrza i spadkowiczów z Ekstraklasy