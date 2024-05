Jan Urban podczas przedmeczowej konferencji prasowej odniósł się do sytuacji kadrowej w Górniku Zabrze. Podczas sobotniego meczu ze Stalą Mielec zabraknie dwóch kluczowych zawodników 14-krotnych mistrzów Polski.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Urban nie szuka wymówek przed meczem ze Stalą

Górnik Zabrze niespodziewanie włączył się do walki o europejskie puchary. Trójkolorowi są obecnie na piątym miejscu w tabeli, ale do drugiego Śląska Wrocław przed 32. kolejką tracą jedynie trzy oczka. W czołówce jest ogromny ścisk i obecnie aż siedem drużyn ma szanse na zajęcie miejsca w pierwszej trójce.

Zabrzanie w minionej kolejce polegli w Krakowie z Cracovią aż 0:5, ale mimo to są jednymi z głównych kandydatów do zajęcia czołowych miejsc na koniec sezonu. Ma to poniekąd związek ze stosunkowo łatwym terminarzem. Przed Górnikiem są mecze ze Stalą, Puszczą oraz Pogonią Szczecin, w tym dwa pierwsze przed własną publicznością.

Jednak przed pojedynkiem z drużyną Stali Mielec Jan Urban ma spory ból głowy, ponieważ nie będzie miał do dyspozycji dwóch kluczowych zawodników. W sobotę nie wystąpi kontuzjowany Szymon Czyż, który przeszedł operację i czeka go wielomiesięczna przerwa w grze, natomiast za cztery żółte kartki pauzuje Lawrence Ennali.

– Wychodzę z założenia, że nie mam zawodnika do dyspozycji i staram się nie wyolbrzymiać sytuacji, chociaż wiem, który zawodnik jest w formie i czy jest ważny dla zespołu. Dostaje wtedy szansę ktoś inny i ja tylko liczę, że ją wykorzysta pokazując się z dobrej strony – przyznał Jan Urban.

– Porażkę z Cracovią dzisiaj traktujemy jako wypadek przy pracy. Ale czy tak jest dowiemy się po meczu ze Stalą. Jeśli wygramy to tak będzie, jeśli nie to będziemy musieli się zastanowić czy coś w końcówce sezonu nie szwankuje. Ja mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie, choć Stal jest dla nas niewygodnym przeciwnikiem – dodał szkoleniowiec Górnika.

Zobacz również: Lechia zareagowała na brak licencji. Wydano specjalny komunikat