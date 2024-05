Media: zaskakująca oferta dla Papszuna. Poprowadzi współgospodarza mundialu?

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun zostanie selekcjonerem reprezentacji Kanady?

Marek Papszun już blisko rok temu rozstał się z Rakowem Częstochowa i od tego czasu pozostaje bez pracy. Szkoleniowiec był łączony przez media z kilkoma posadami, między innymi pracą w Lechu Poznań czy Wiśle Kraków, a także reprezentacjami Litwy i Polski. Ostatnio sporo się jednak mówiło, że może wrócić do drużyny Medalików, która już ogłosiła rozstanie z Dawidem Szwargą. Takie informacje ujawnił Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

Wygląda jednak na to, że nie jest to jedyna opcja. Marek Papszun może zdecydować się na zaskakujący ruch. Jak przekazał serwis TVP Sport polski szkoleniowiec może zostać selekcjonerem reprezentacji Kanady, która będzie współgospodarzem mistrzostw świata w 2026 roku. Papszun jest jednym z kandydatów do zastąpienia tymczasowego trenera, którym od sierpnia 2023 roku jest Mauro Biello, pracujący również z kadrą Francji do lat 23.

Kanadyjska federacja wciąż szuka nowego szkoleniowca. Już wcześniej odmówiło jej kilka znanych nazwisk, w tym Frank Lampard. Kanada już w czerwcu weźmie udział w Copa America. Możliwe, że wybór nowego selekcjonera nastąpi jeszcze przed rozpoczęciem turnieju.

Jeśli Marek Papszun rzeczywiście był bliski powrotu do Rakowa Częstochowa, ale zdecyduje się na objęcie reprezentacji Kanady to Medaliki będą musiały szukać nowego trenera po sezonie. Zespół spod Jasnej Góry ma duże ambicje i nie może pozwolić sobie na kolejną rozczarowującą kampanię.

Zobacz również: Fatalna kontuzja gwiazdy Widzewa. Kilka miesięcy przerwy