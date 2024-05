Nottingham Forest - Chelsea FC: typy i kursy na sobotnie spotkanie w ramach 37. kolejki Premier League. Początek rywalizacji o godzinie 18:30. Piłkarze Mauricio Pochettino walczą o awans do europejskich pucharów, zaś drużyna Nuno Espirito Santo broni się przed spadkiem.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Nottingham Forest Chelsea Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 maja 2024 01:28 .

Nottingham Forest – Chelsea FC, typy bukmacherskie

Chelsea zajmująca siódme miejsce w Premier League, w ostatnim czasie wróciła na właściwe tory. Dzięki dwóm zwycięstwom z rzędu udało się jej włączyć w walkę o Ligę Konferencji Europy. Jeszcze do niedawna posada menedżera Mauricio Pochettino wydawała się zagrożona. Teraz uważa się, że awans do europejskich pucharów może pozwolić na utrzymanie posady trenerskiej przez Argentyńczyka. Londyńczycy w sobotę zmierzą się z Nottingham Forest, a na zakończenie zmagań ligowych czekają jeszcze potyczki z Brighton & Hove Albion i AFC Bournemouth.

Tymczasem Nottingham Forest po ostatnim wyjazdowym triumfie nad Sheffield United (3:1), zajmuje 17. lokatę. Tricky Trees jeszcze w sobotę mogą zapewnić sobie utrzymanie przy korzystnych wynikach zespołów ze strony spadkowej – Luton Town i Burnley. Chelsea musi w tym meczu wygrać. Myślę, że Londyńczycy zgarną pełną pulę. Mój typ: Wygrana Chelsea.

Paweł STS 1.94 Wygrana Chelsea Zagraj!

Nottingham Forest – Chelsea FC, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie kontuzjowanego Neco Williamsa. Walijczyk doznał urazu ścięgna udowego przeciwko Manchesterowi City w 35. kolejce. Po stronie Chelsea zabraknie m.in. Reece’a Jamesa, Enzo Fernandeza, Roberta Sancheza oraz Wesleya Fofany, którzy zmagają się z kontuzjami.

Kontuzje i zawieszenia Nottingham Forest Zawodnik Powrót Neco Williams Uraz ścięgna udowego Kilka tygodni

Kontuzje i zawieszenia Chelsea Zawodnik Powrót Wesley Fofana Uraz więzadła krzyżowego Kilka dni Reece James Uraz ścięgna udowego Kilka dni Lesley Ugochukwu Uraz ścięgna udowego Kilka dni Roméo Lavia Uraz mięśnia Do końca sezonu Robert Sanchez Nieznany Kilka dni Benjamin Chilwell Uraz mięśnia Kilka dni Enzo Fernández Uraz pachwiny Do końca sezonu Carney Chukwuemeka Nieznany Nieznany

Nottingham Forest – Chelsea FC, ostatnie wyniki

The Blues spisują się imponująco w ostatnich meczach, zdobywając siedem punktów w meczach z Aston Villą (2:2), Tottenhamem Hotspur (2:0) i West Ham United (5:0). Niemniej jednak pięć meczów wyjazdowych Chelsea zakończyło się bez zwycięstwa, a bolesna była szczególnie klęska z Arsenalem (0:5). Co więcej, Chelsea nie zachowała czystego konta poza domem w najwyższej klasie rozgrywkowej od października. Z kolei ekipa Nuno Espirito Santo w pięciu ostatnich starciach ligowych zdobyła cztery punkty i tym samym na ostatniej prostej ma szansę zapewnić sobie ligowy byt.

Nottingham Forest – Chelsea FC, historia

Na początku września Nottingham pokonało Chelsea (1:0) na Stamford Bridge po trafieniu Anthony’ego Elangi. W XXI wieku to jedyne zwycięstwo zespołu Tricky Trees nad The Blues. 6-krotni mistrzowie Anglii nie wspominają dobrze ostatniego wyjazdu do Nottingham, bowiem na początku 2023 roku zremisowali (1:1).

Nottingham Forest – Chelsea FC, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem są goście. Jeżeli twierdzisz, że po trzy punkty mogą sięgnąć piłkarze Chelsea, to taki kursy wynosi mniej więcej 1.94. Natomiast ewentualną wygraną eksperci wycenili na około 3.40. Podział punktów waha się z kolei 3.85-4.00. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Nottingham Forest – Chelsea FC, przewidywane składy

Nottingham Forest Nuno Espirito Santo 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Nottingham Forest Nuno Espirito Santo 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Rezerwowi ▼ 1 Matt Turner 6 Ibrahim Sangare 8 Cheikhou Kouyate 9 Taiwo Awoniyi 15 Harry Toffolo 16 Nicolas Dominguez 19 Moussa Niakhate 20 Giovanni Reyna 27 Divock Origi 2 Axel Disasi 7 Raheem Sterling 13 Marcus Bettinelli 18 Christopher Nkunku 26 Levi Colwill 27 Malo Gusto 31 Cesare Casadei 36 Deivid Washington 42 Alfie Gilchrist

Nottingham Forest – Chelsea FC, typ kibiców

Kto wygra mecz? Nottingham 0% Remis 0% Chelsea 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Nottingham

Remis

Chelsea

Nottingham Forest – Chelsea FC, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay. Początek rywalizacji na City Ground już w najbliższą sobotę, 11 maja o godzinie 18:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.