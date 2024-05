Poważna kontuzja piłkarza Bayernu, może opuścić Euro 2024. Oficjalny komunikat

Bayern Monachium potwierdził w piątkowe popołudnie, że Serge Gnabry nie zagra do końca tego sezonu. Niemiecki piłkarz doznał kontuzji ścięgna podkolanowego. Pod znakiem zapytania stanął jego udział na Euro 2024.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Serge Gnabry

Serge Gnabry z urazem ścięgna podkolanowego

Serge Gnabry w trakcie środowego meczu z Realem Madryt (1:2) w półfinale Ligi Mistrzów doznał urazu, który zmusił do opuszczenia murawy w 27. minucie. Bawarczycy odpadli z europejskich rozgrywek w dramatycznych okolicznościach, a dodatkowo na dłuższy okres stracili zawodnika. Niemiecki klub opublikował komunikat, w którym poinformował o poważnej kontuzji Gnabry’ego.

Reprezentant Niemiec będzie niedostępny w zespole Thomasa Tuchela do końca kampanii ligowej, ponieważ ofensywny gracz naderwał mięsień podkolanowy. Dziennik “Bild” przewiduje, że 28-latek będzie zmuszony do 6-tygodniej przerwy. To oznacza, że mógłby wyleczyć uraz dopiero w 1/8 finału Mistrzostw Europy 2024. Niewykluczone, że selekcjoner Julian Nagelsmann nie zabierze Gnabry’ego na turniej.

Nasi zachodni sąsiedzi w fazie grupowej zmierzą się ze Szkocją, Szwajcarią oraz Węgrami. Tymczasem Bayern po ligowej wpadce ze Stuttgartem (1:3), w niedzielę podejmie Vfl Wolfsburg w ramach 33. kolejki Bundesligi.

Dla Gnabry’ego to piąta kontuzja w sezonie. Łącznie zdołał rozegrać 20 meczów we wszystkich rozgrywkach. Niemiec strzelił pięciokrotnie wpisał się na listę strzelców i dołożył dwie asysty. 45-reprezentant Niemiec w przeszłości grał m.in. w Stuttgarcie, Arsenalu i Hoffenheim.