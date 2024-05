Aż 18 piłkarzy może opuścić Barcelonę po sezonie. Lewandowski jednym z nich

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona planuje letnie wietrzenie składu

FC Barcelona po rozczarowującej kampanii 2023/24, gdzie klub nie obronił tytułu mistrza Hiszpanii, a także odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain, znajduje się pod presją, aby znacznie zredukować pensje i wygenerować przychody, które pozwolą na dokonanie odpowiednich wzmocnień zespołu.

Według raportu “El Desmarque”, Barcelona rozważy oferty za wielu zawodników. Marcos Alonso, którego kontrakt wygasa, jest pewnym kandydatem do odejścia. Sergino Dest i Clement Lenglet, obecnie są na wypożyczeniu i nie wrócą już do zespołu, a Blaugrana będzie pracowała nad transferami definitywnymi. Młody obrońca Chadi Riad jest bliski przejścia do Realu Betis, a Julian Araujo i Alex Valle prawdopodobnie odejdą na kolejne wypożyczenia.

Pablo Torre i Ansu Fati, obecnie wypożyczeni odpowiednio do Girony i Brighton & Hove Albion, również nie wrócą do składu, choć ich los nie jest jeszcze do końca pewny. Barcelona nie planuje również definitywnych transferów Joao Cancelo i Joao Felixa, chyba że uda się przedłużyć ich wypożyczenia, co obecnie jest mało prawdopodobne, szczególnie w przypadku pierwszego z nich.

Lewandowski może latem opuścić Barcelonę

Ponadto władze Dumy Katalonii nie wykluczają wysłuchania ofert za kluczowych zawodników takich jak Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Jules Kounde czy Pedri, jeśli napłyną propozycje, które trudno będzie odrzucić. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Raphinhi, a drużynę może opuścić nawet Robert Lewandowski, mimo wcześniejszych deklaracji o zamiarze pozostania. Polak już niejednokrotnie był łączony z odejściem z klubu.

Barcelona poszuka też nowego zespołu dla Oriola Romeu, pozyskanego latem za niewielkie pieniądze. Sytuacja Vitora Roque pozostaje niepewna, ponieważ młody Brazylijczyk jeszcze nie wywarł odpowiedniego wrażenia, a media spekulowały, że latem może zmienić barwy klubowe.

