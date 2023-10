"Arkadiusz Milik nie wyróżnia się nawet na tle Wysp Owczych. Ten mecz to kolejny jego pusty przelot w reprezentacji Polski. Zawsze miałem nadzieję, że będzie on takim napastnikiem dwa w jednym, który potrafi strzelić, ale również rozegrać. Jednak mamy zero w jednym" - ocenił Tomasz Ćwiąkała na swoim TikToku.