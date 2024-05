Stal Rzeszów – Termalica Nieciecza, typy, kursy, zapowiedź (11.05.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Loska

Stal – Termalica, typy bukmacherskie

W najbliższą sobotę dojdzie do ciekawego starcia w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi. Zajmująca 11. miejsce w tabeli Stal Rzeszów podejmie znajdującą się dwa oczka niżej Termalikę Nieciecza. Obie drużyny nie mają za sobą dobrego sezonu, dlatego ostatnimi trzema meczami w trwającej kampanii chcą zmazać plamę. Ja spodziewam się, że w stolicy województwa podkarpackiego obejrzymy bardzo wyrównane widowisko. Uważam jednak, że przynajmniej jeden z golkiperów wróci do domu z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Stal – Termalica, ostatnie wyniki

Stal Rzeszów ostatnio notuje całkiem dobrą passę. Drużyna ze stolicy województwa podkarpackiego w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła aż trzy zwycięstwa (2:0 z Resovią Rzeszów, 1:0 z Zagłębiem Sosnowiec i 4:2 z Lechią Gdańsk), zaliczyła jeden remis (2:2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała) i poniosła tylko jedną i do tego bolesną porażkę (0:8 z GKS-em Katowice).

Termalica Nieciecza natomiast ma zdecydowanie gorszy bilans w pięciu ostatnich spotkaniach. Zespół prowadzony przez Marcina Brosza odniósł tylko jedno zwycięstwo (1:0 z Górnikiem Łęczna), zaliczył dwa remisy (2:2 z GKS-em Katowice i 2:2 z Polonią Warszawa), a także poniósł dwie porażki (1:3 z Lechią Gdańsk oraz 0:1 z Odrą Opole).

Stal – Termalica, historia

W obecnym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą trzykrotnie. W listopadowym meczu ligowym lepsza okazała się Stal Rzeszów (2:1). Natomiast w przerwie rozgrywek odbyły się między tymi zespołami dwa sparingi. W pierwszym zwyciężyła Termalica Nieciecza (3:2), natomiast w rewanżu mieliśmy remis (1:1).

Stal – Termalica, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniej rywalizacji jest Termalica Nieciecza. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Marcina Brosza, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.98 – 2.05. Natomiast na zwycięstwo Stali Rzeszów sięgają nawet 3.30. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Stal – Termalica, kto wygra?

Stal – Termalica, przewidywane składy

Stal Rzeszów: Raciniewski – Warczak, Kościelny, Pasko, Simcak – Thill, Łysiak, Kądziołka – Łyczko, Diaz, Prokić

Termalica Nieciecza: Loska – Spendlhofer, Biedrzycki, Putivtsev – Zaviyskiy, Ambrosiewicz, Dombrovskyi, Wolski – Radwański, Karasek – Branecki

Stal – Termalica, transmisja meczu

Spotkanie Stali Rzeszów z Termaliką Nieciecza nie będzie transmitowane w telewizji. Mecz będzie do obejrzenia wyłącznie a platformie Polsat Box Go. Początek rywalizacji już w najbliższą sobotę, 11 maja, o godzinie 20:00.

