AC Milan – Cagliari Calcio: typy, kursy, zapowiedź (11.05.2024)

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

AC Milan Cagliari

AC Milan – Cagliari Calcio, typy na mecz i przewidywania

Na ostatniej prostej sezonu ligowego we Włoszech mają o co grać AC Milan i Cagliari Calcio. Rossoneri wciąż walczą o wicemistrzostwo Serie A. Sardyńczycy nie mogą być natomiast pewni ligowego bytu. To sprawia, że na San Siro zapowiada się ciekawe widowisko. Mediolański zespół ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po czterech meczach bez zwycięstwa w lidze włoskiej. Podobny plan mają goście. Eksperci jednak nie spodziewają się trafień z obu stron. W trzech z ostatnich pięciu starć, gdy mediolańska drużyna grała u siebie z Rossoblu, to tylko jedna z drużyn zdobywała bramkę lub miał miejsce remis 0:0. To daje do myślenia. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

AC Milan – Cagliari Calcio, sytuacja kadrowa

Oba zespoły podejdą do rywalizacji poważnie osłabione. Trener Stefano Pioli nie będzie mógł skorzystać z usług takich graczy jak: Simon Kjaer, Pierre Kalulu, Antonio Mirante, Mike Maignan, Ruben Loftus Cheek. Z kolei u gości zabraknie: Marko Roga, Jakuba Jankto, Nicolasa Violi, Antoine’ea Makouombo, Tommaso Augello oraz Gianluki Gaetano.

AC Milan – Cagliari Calcio, ostatnie wyniki

Rossoneri w trzech ostatnich spotkaniach w roli gospodarza ponieśli dwie porażki i raz zremisowali. Ostatnio zremisowali z Genoą (3:3). Wcześniej natomiast przegrali kolejno z Interem Mediolan (1:2) oraz AS Romą (0:1) w Lidze Europy.

Sardyńczycy mają natomiast problem z grą w roli gościa. Cagliari w swoim ostatnim występie na wyjeździe przegrali z Genoą (0:3). Wcześniej zremisowali z Interem Mediolan (2:2), a także ulegli Monzie (0:1).

AC Milan – Cagliari Calcio, historia

W tym roku oba zespoły miały już okazję grać ze sobą w Pucharze Włoch. Wówczas górą był Milan (4:1). Ogólnie w ostatnich 12 meczach pomiędzy obiema ekipami 10 razy górą byli mediolańczycy, a w dwóch potyczkach był remis.

AC Milan – Cagliari Calcio, kursy

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo ma ekipa z Mediolanu. Kurs na wygraną Milanu wynosi mniej więcej 1.41. Remis oszacowano w okolicach 4.90. Z kolei ewentualne zwycięstwo Cagliaro w przybliżeniu jest po kursie 6.90. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

AC Milan – Cagliari Calcio, przewidywane składy

AC Milan: Sportiello – Hernandez, Tomori, Gabbia, Calabria, Reijnders, Bennacer, Leao, Pulisic, Chukwueze, Giroud

Cagliari: Scuffet – Azzi, Dossena, Mina, Zappa, Sulemana, Deiola, Luvombo, Oristanio, Nandez, Szomurodow.

AC Milan – Cagliari Calcio, typ kibiców

AC Milan – Cagliari Calcio, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie w ramach 36. kolejki ligi włoskiej będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Można go również śledzić w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Warto założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupić pakiet z wszystkimi stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium za 74 zł/mies. Spotkanie z udziałem AC Milan i Cagliari Calcio zacznie się w sobotę 11 maja o godzinie 20:45.

