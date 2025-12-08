Szwarga podjął ostateczną decyzję. Arka już zna jego wybór

Piotr Matusewicz/ PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga (Arka Gdynia - Motor Lublin)

Szwarga i Arka – znamy rozstrzygnięcie krótkiej sagi

Z jakim trenerem do Arka Gdynia uda się na zimowy obóz przygotowawczy? Dawid Szwarga tuż po ostatnim meczu roku poinformował władze klubu, iż rezygnuje z pracy w szeregach Żółto-Niebieskich. Ze swoją posadą miał pożegnać się także Veljko Nikitović, dyrektor sportowy zespołu z Trójmiasta.

Wydawało się, że Arka będzie musiała rozpocząć poszukiwania nowego szkoleniowca. Jednak ostatecznie nastąpił zwrot akcji i najważniejsze postaci pozostają na stanowiskach. Te informacje potwierdza Jacek Główczyński z portalu trojmiasto.pl.

– Było zagrożenie kontynuowania współpracy, ale trener był w weekend w domu i udało mu się pozałatwiać tak sprawy osobiste, że może koncentrować się na przygotowaniach do rundy wiosennej w Arce. W dalszej części naszego spotkanie była to rozmowa merytoryczna dotycząca przygotowania drużyny do rundy wiosennej, delikatnych zmian w sztabie, a przede wszystkim zmian, które zamierzamy dokonać w kadrze zawodniczej. Chcielibyśmy w zimowym oknie transferowym dokonać 3-4 transferów – przekazał w rozmowie z portalem trojmiasto.pl Wojciech Pertkiewicz, prezes Arki Gdynia.