Arka Gdynia może pożegnać trenera. Szwarga podjął decyzję

Arka Gdynia może rozstać się z Dawidem Szwargą po zakończeniu rundy jesiennej - informuje serwis Meczyki.pl. Trener miał przekazać decyzję o odejściu jeszcze przed weekendowym meczem.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Możliwe trzęsienie ziemi w Arce Gdynia

Arka Gdynia odniosła ważne zwycięstwo w walce o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. W 18. kolejce Żółto-Niebiescy pokonali Motor Lublin (1:0), a bramkę w 82. minucie zdobył Luis Perea. Dzięki temu triumfowi Arka opuściła strefę spadkową i zajmuje obecnie 11. miejsce w tabeli. Tymczasem pod kreską znalazła się Legia Warszawa, która zmierzy się na wyjeździe z Piastem Gliwice.

Jednak po meczu napłynęły sensacyjne doniesienia. Jak informuje portal Meczyki.pl, klub został poinformowany o planowanym odejściu trenera Dawida Szwargi jeszcze przed weekendowym spotkaniem. 35-latek prowadzi Arkę od grudnia 2024 roku i w tym czasie doprowadził drużynę do awansu do Ekstraklasy.

W trakcie konferencji prasowej Szwarga nie udzielił jasnej odpowiedzi na temat dalszej pracy w klubie. Jeżeli nie dojdzie do nagłego zwrotu akcji, Arka będzie musiała szukać nowego trenera na zimowy okres przygotowawczy. Klub na razie nie wydał oficjalnego komunikatu w tej sprawie, a kibice z Gdyni czekają na rozwój sytuacji.

Arka zakończyła zwycięstwem bieżący rok, a w styczniu zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem Radom. Żółto-Niebiescy zgromadzili dotychczas 21 punktów. Dawid Szwarga wcześniej pracował w Rakowie Częstochowa, który po rundzie jesiennej pożegna się z trenerem Markiem Papszunem. Doświadczonego szkoleniowca kusi natomiast oferta z Legii Warszawa.

