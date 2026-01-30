Superkomputer wyliczył, kto wygra PKO Ekstraklasę! Zaskakująca prognoza

Górnik Zabrze ma zakończyć sezon 2025/26 na pierwszym miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy, tak wynika z wyliczył Superkomputera BETSiE. Drugi będzie Lech Poznań, a trzecia Jagiellonia Białystok.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Superkomputer przewiduje sensacyjnie wyrównaną czołówkę

PKO Ekstraklasa budzi się po zimowym letargu i wraca do gry. To właśnie w ten weekend zaplanowano pierwszą w 2026 roku serię gier w naszej lidze, a co za tym idzie w decydującej części kampanii. Wiele piłkarskich emocji oraz walka o każdy ligowy punkt powinna rozgrzać piłkarzy oraz kibiców, bowiem zapowiada się niezwykle zimny początek rundy nazywanej przecież wiosenną.

Niemniej wszyscy liczą, że będzie to początek sukcesów dla swoich klubów. Jedni walczą o mistrzostwo Polski i awans do eliminacji europejskich pucharów, a drudzy o ligowe utrzymanie. Ścisk w tabeli jest spory i trudno przewidzieć ostateczny rezultat, choć uczynił to właśnie Superkomputer BETSiE, który specjalizuje się w przewidywaniu ligowej tabeli. Obliczył on bowiem tabelę PKO Ekstraklasy na koniec sezonu i co może być zaskakujące, wskazał Górnika Zabrze jako przyszłego mistrza Polski. Podium zamknąć mają Lech Poznań i Jagiellonia, z kolei z ligą pożegnają się: Arka Gdynia, Termalica oraz GKS Katowice.

Miejsce w tabeli Klub Punkty 1. Górnik Zabrze 55 2. Lech Poznań 55 3. Jagiellonia Białystok 55 4. Raków Częstochowa 55 5. Cracovia 53 6. Zagłębie Lubin 49 7. Wisła Płock 49 8. Radomiak Radom 48 9. Korona Kielce 46 10. Legia Warszawa 45 11. Pogoń Szczecin 45 12. Widzew Łódź 45 13. Lechia Gdańsk 43 14. Motor Lublin 40 15. Piast Gliwice 38 16. GKS Katowice 38 17. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 36 18. Arka Gdynia 35

Fakt, że pierwsze cztery zespoły osiągną taką samą liczbę punktów zapowiada niezwykle emocjonującą końcówkę i jednoznacznie wskazuje na to, co wiemy już teraz, że zdecydowanego faworyta w walce o tytuł nie ma.

Bardzo ciekawie jest w kwestii prawdopodobieństwa, bowiem zarówno Górnik, jak i Lecha, Jagiellonia oraz Raków mają bardzo zbliżone wyliczenia w kwestii mistrzostwa – oscylują one w granicach 20 procent. Z kolei W kwestii spadku, Arka jest zdecydowanym pretendentem – jej wskaźnik to ponad 70 procent na taki właśnie scenariusz. Co ważne, pomimo faktu, że Legia Warszawa zimuje w strefie spadkowej, to prawdopodobieństwo degradacji wynosi tylko 6,6 proc.

Jak działają prognozy superkomputera BETSiE?

Superkomputer BETSiE przy swoich wyliczeniach bierze pod uwagę różne czynniki, które wpływają na finalne szanse zespołu w walce o mistrzostwo lub utrzymanie. Przede wszystkim analizuje on poszczególne mecze, a więc dokładny bilans bramkowy oraz bardziej wnikliwe statystyki, takie jak: liczba strzałów celnych, liczba strzałów rywala i współczynnik goli oczekiwanych xG. Superkomputer również sprawdza dane z serwisu „Transfermarkt” na temat wartości zespołów oraz poszczególnych zawodników. To zsumowane pozwala osiągnąć najbardziej prawdopodobny układ tabeli PKO Ekstraklasy na koniec sezonu.