Widzew Łódź powinien wzmocnić te pozycje. Trzy cele transferowe

12:19, 5. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Meczyki I Tomasz Kupisz

Widzew Łódź na przestrzeni ostatniego roku wydał na transfery ponad 20 milionów euro. Jak będzie tego lata? Wydaje się, że klub będzie działał znacznie spokojniej. Tomasz Kupisz w programie "Meczyki" przedstawił, jakie łodzianie powinni mieć cele transferowe.

Piłkarze Widzewa
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa

Widzew wzmocni tylko konkretne pozycje?

Widzew Łódź pod wodzą Roberta Dobrzyckiego działa na nieznanej dotąd w polskiej piłce skali finansowej. Świadczy o tym ostatni rok, podczas którego na wzmocnienia wyłożył w sumie ponad 20 milionów euro. Pobił rekord transferowy Ekstraklasy, dokładając też kilka innych bardzo dużych transakcji. Krótkoterminowo nie przyniosło to zamierzonych rezultatów, bowiem łodzianie byli do samego końca sezonu zamieszani w walkę o utrzymanie w Ekstraklasie. Ryzyko spadku było spore, ale finalnie udało się pozostać w elicie. Nadchodząca kampania ma być już znacznie lepsza.

Na pewno władze Widzewa odrobiły lekcje i zamierzają działać w sposób znacznie bardziej przemyślany. Dobrzycki zapowiadał, że tym razem nie ściągnie do Łodzi wagonu nowych piłkarzy. Oczywiście kibice powinni spodziewać się wzmocnień, ale będzie ich znacznie mniej. Łączeni z Widzewem są Afimico Pululu czy Tomas Bobcek, ale na dzisiaj żaden transfer nie został sfinalizowany.

Jakie są plany Widzewa na letnie okienko? W tym temacie wypowiedział się Tomasz Kupisz. Na antenie kanału „Meczyki” stwierdził, że klub celuje we wzmocnienie trzech pozycji – lewej obrony, prawego skrzydła oraz ataku.

– Jest Fran Alvarez, jest Sebastian Bergier. Fornalczyk też miał niezłą końcówkę. Są zawodnicy, na których można budować zespół. To nie tak, że kolejne okno transferowe i następna rewolucja. (…) Jeśli miałbym celować w pozycje, to właśnie te. Maksymalnie cztery czy pięć transferów – przekazał Kupisz.

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