Widzew Łódź powinien wzmocnić te pozycje. Trzy cele transferowe

Widzew Łódź na przestrzeni ostatniego roku wydał na transfery ponad 20 milionów euro. Jak będzie tego lata? Wydaje się, że klub będzie działał znacznie spokojniej. Tomasz Kupisz w programie "Meczyki" przedstawił, jakie łodzianie powinni mieć cele transferowe.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa

Widzew wzmocni tylko konkretne pozycje?

Widzew Łódź pod wodzą Roberta Dobrzyckiego działa na nieznanej dotąd w polskiej piłce skali finansowej. Świadczy o tym ostatni rok, podczas którego na wzmocnienia wyłożył w sumie ponad 20 milionów euro. Pobił rekord transferowy Ekstraklasy, dokładając też kilka innych bardzo dużych transakcji. Krótkoterminowo nie przyniosło to zamierzonych rezultatów, bowiem łodzianie byli do samego końca sezonu zamieszani w walkę o utrzymanie w Ekstraklasie. Ryzyko spadku było spore, ale finalnie udało się pozostać w elicie. Nadchodząca kampania ma być już znacznie lepsza.

Na pewno władze Widzewa odrobiły lekcje i zamierzają działać w sposób znacznie bardziej przemyślany. Dobrzycki zapowiadał, że tym razem nie ściągnie do Łodzi wagonu nowych piłkarzy. Oczywiście kibice powinni spodziewać się wzmocnień, ale będzie ich znacznie mniej. Łączeni z Widzewem są Afimico Pululu czy Tomas Bobcek, ale na dzisiaj żaden transfer nie został sfinalizowany.

Jakie są plany Widzewa na letnie okienko? W tym temacie wypowiedział się Tomasz Kupisz. Na antenie kanału „Meczyki” stwierdził, że klub celuje we wzmocnienie trzech pozycji – lewej obrony, prawego skrzydła oraz ataku.

– Jest Fran Alvarez, jest Sebastian Bergier. Fornalczyk też miał niezłą końcówkę. Są zawodnicy, na których można budować zespół. To nie tak, że kolejne okno transferowe i następna rewolucja. (…) Jeśli miałbym celować w pozycje, to właśnie te. Maksymalnie cztery czy pięć transferów – przekazał Kupisz.