Wisła Płock finalizuje transfer. Chorwacki pomocnik blisko Ekstraklasy

Wisła Płock planuje transfer prosto z Chorwacji. Do Nafciarzy ma dołączyć Jurica Prsir z HNK Gorica - ujawnia serwis Germanijak.hr.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Jurica Prsir bliski przenosin do Wisły Płock

Wisła Płock zakończyła sezon na 8. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Wydawało się jednak, że Nafciarze mogą włączyć się do walki o europejskie puchary. Jednak słabsza końcówka rozgrywek w wykonaniu drużyny Mariusza Misiury sprawiła, że zespół ostatecznie nie zdołał utrzymać tempa czołówki.

Po zakończeniu sezonu do Wisły dołączył Michał Król z Motoru Lublin, a z Widzewa Łódź wykupiony został Dion Gallapeni. Jednocześnie z klubem pożegnali się m.in. Dominik Kun, Iban Salvador oraz Kevin Custović.

Jak informuje serwis Germanijak.hr, Płocczanie są bardzo blisko kolejnego transferu. Do Ekstraklasy ma trafić Jurica Prsir z HNK Gorica. Jeśli nie pojawią się nieprzewidziane komplikacje na ostatnim etapie negocjacji, zawodnik podpisze czteroletni kontrakt.

Według doniesień, Nafciarze zapłacą za ofensywnego pomocnika około 200 tysięcy euro odstępnego. Dla 26-letniego Chorwata będzie to pierwszy zagraniczny transfer w karierze. Prsir jest wychowankiem Dinama Zagrzeb. W swojej karierze reprezentował również barwy Hajduka Split, a od 2020 roku występuje w HNK Gorica.

W minionym sezonie 26-letni pomocnik rozegrał 36 spotkań, w których zdobył osiem bramek i zanotował trzy asysty. Prsir ma również doświadczenie na poziomie młodzieżowej reprezentacji Chorwacji. W kadrze U-21 rozegrał łącznie 16 spotkań i strzelił jednego gola.