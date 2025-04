Stal traci margines błędu. Mecz z Górnikiem szansą

Stal Mielec podejmie piłkarzy Górnika Zabrze we wtorkowym meczu PKO Ekstraklasy. To ważne starcie dla gospodarzy, którzy walczą o utrzymanie w lidze.

Stal Mielec podejmie Górnika Zabrze

Wtorkowym meczem tej świątecznej kolejki PKO Ekstraklasy będzie rywalizacja pomiędzy Stalą Mielec a zespołem Górnika Zabrze. Dla gospodarzy jest to absolutnie kluczowy mecz w walce o utrzymanie, o czym publicznie mówi sam prezes. Co więcej, Jacek Klimek używa nawet słów, że to najważniejszy mecz od momentu powrotu mielczan do PKO Ekstraklasy. Ale nie ma co się dziwić, sytuacja w tabeli robi się coraz grosza.

Z kolei Górnik Zabrze ostatnie mecze musi zaliczyć do nieudanych. Piłkarze Jana Urbana przegrali trzy ostatnie starcia, co z pewnością popsuło wielu kibicom nastroje. Niemniej zabrzanie są spokojni jeśli chodzi o utrzymanie, a i gra w europejskich pucharach – mówiąc kolokwialnie – im nie grozi.

Ostatnie mecze obu tych zespołów

Jeśli chodzi o Stal Mielec to piłkarze z Podkarpacia w poprzednim tygodniu przegrali z zespołem Lechii Gdańsk, choć początkowo prowadzili. Ba, było nawet 0:2, ale finalnie skończyło się rezultatem 3:2 dla beniaminka z Trójmiasta. Wcześniej z kolei remisem zakończył się mecz z Cracovią, a porażką starcie z Motorem Lublin. Ostatnie zwycięstwo mielczan to mecz z Jagiellonią Białystok z początku lutego.

Górnik Zabrze z kolei przegrał trzy ostatnie mecze, tak jak już wspominałem. Były to starcia z Zagłębiem Lubin, Legią Warszawa i GKS-em Katowice. Co ciekawe, wszystkie te trzy mecze zakończyły się rezultatem 2:1 dla rywali zabrzan. Ostatnie zwycięstwo Trójkolorowych to mecz z 15 marca przeciwko Motorowi Lublin.

Mecze drużyny Stal Mielec Lechia Gdańsk 3 Stal Mielec 2 Stal Mielec 1 Cracovia 1 Motor Lublin 4 Stal Mielec 1 Stal Mielec 1 Śląsk Wrocław 4 Lech Poznań 3 Stal Mielec 1 Mecze drużyny Górnik Zabrze Zagłębie Lubin 2 Górnik Zabrze 1 Górnik Zabrze 1 Legia Warszawa 2 GKS Katowice 2 Górnik Zabrze 1 Górnik Zabrze 4 Motor Lublin 0 Lechia Gdańsk 1 Górnik Zabrze 2

Historia spotkań Stali Mielec z Górnikiem Zabrze

W pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy tymi sezonami lepszy okazał się Górnik Zabrze, który pokonał gości przed własną publicznością 3:1. Wcześniej z kolei padał remis 1:1. Ostatni mecz rozgrywany w Mielcu to listopad 2023 roku i wynik 2:1 dla Stali Mielec.

Stal Mielec – Górnik Zabrze: przewidywane składy

Stal Mielec – Górnik Zabrze: przewidywane składy

Stal Mielec Ivan Djurdjevic Górnik Zabrze Jan Urban Stal Mielec Ivan Djurdjevic 3-4-3 Przewidywany skład 39 Mądrzyk 18 Wlazło 21 Matras 3 Esselink 27 Jaunzems 10 Domański 6 Guillaumier 23 Getinger 32 Gerbowski 25 Wolsztyński 14 Cavaleiro 10 Podolski 7 Zahovic 88 Furukawa 21 Sarapata 8 Hellebrand 11 Ismaheel 27 Szala 20 Josema 26 Janicki 5 Szcześniak 1 Majchrowicz 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Górnik Zabrze Jan Urban Rezerwowi 7 Jean-David Beauguel 9 Ravve Assayag 13 Konrad Jałocha 15 Marvin Senger 19 Dawid Tkacz 20 Karol Knap 26 Pyry Hannola 33 Adrian Bukowski 92 Damian Kądzior 96 Robert Dadok 9 Sinan Bakis 16 Paweł Olkowski 18 Lukas Ambros 23 Sondre Liseth 25 Michał Szromnik 30 Ousmane Sow 44 Aleksander Buksa 90 Filip Prebsl

Kursy bukmacherskie na mecz Stal – Górnik

Według bukmacherów nieznacznymi faworytem tego meczu jest zespół Górnika Zabrze. Piłkarze z Górnego Śląska, a właściwie ich zwycięstwo wyceniane jest na 2.60. Z kolei remis można zagrać za mniej więcej 3.30. Jeśli chcemy zaś postawić na trzy punkty gospodarzy, a więc Stali Mielec postawić można to za 2.65.