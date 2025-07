fot. Accredito GKS Katowice Na zdjęciu: Sławomir Witek

GKS Katowice ma za sobą świetny sezon, po którym zakończył zmagania ligowe na ósmym miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Trójkolorowi zostali tym samym najlepszą drużyną z Górnego Śląska w elicie

Od maja tego roku w GieKSie jest nowy prezes. Krzysztof Nowak został zastąpiony przez Sławomira Witka. W rozmowie z Goal.pl sternik klubu opowiedział i finansach, a także strategii na przyszłość

W wywiadzie zostały też poruszone wątki nowej umowy dla trenera Rafała Góraka, transferów, a także planów związanych z szerszą dystrybucją klubowych gadżetów i pamiątek

Nowy prezes na pokładzie GKS-u Katowice

Łukasz Pawlik (Goal.pl): 1 maja zastąpił pan na stanowisku prezesa GKS-u Katowice Krzysztofa Nowaka. Od razu pojawiły się wyzwania, którym trzeba było stawić czoła, czy może był czas na spokojne wdrożenie się w nowe obowiązki?

Sławomir Witek (prezes GKS-u Katowice): – Z klubem jestem związany od wielu lat. Najpierw obserwowałem GKS Katowice, rozliczając jego działalność jako Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, a od 2019 roku jako członek Rady Nadzorczej. Znałem więc kulisy funkcjonowania klubu i działania poprzednich prezesów, którym chcę podziękować.

Jak pan ocenia działania swoich poprzedników?

Każdy z nich wniósł coś wartościowego, dzięki czemu GKS jest dziś w tym miejscu.

Co pan zastał w klubie?

Po objęciu stanowiska 1 maja, w dość szybkim trybie powołania przez Radę Nadzorczą, wiedziałem, czego się spodziewać. Moim głównym zadaniem było uporządkowanie sytuacji organizacyjnej i finansowej klubu, zwłaszcza w obliczu groźby utraty płynności finansowej. Myślę, że przez te dwa i pół miesiąca udało się to zrealizować.

Finanse pod lupą władz miasta

Czyli nadrzędnym celem, jak wspominał prezes Nowak, jest wciąż „Zielony Excel”?

Klub jest pod stałą obserwacją władz miasta w kwestiach finansowo-rachunkowych.

Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice S.A. zadecydowała o powołaniu Sławomira Witka na Prezesa Zarządu Klubu z dniem 1 maja 2025 r.



Nowemu Prezesowi życzymy powodzenia i wielu sukcesów osiąganych z GieKSą, a dotychczasowemu prezesowi Krzysztofowi Nowakowi serdecznie dziękujemy za… pic.twitter.com/hNrFhNCsl3 — GKS Katowice (@_GKSKatowice_) April 29, 2025

Jak się pan z tym czuje?

Jako prezes odpowiadam za finanse. Podstawą jest niezaciąganie zobowiązań bez pokrycia. Nie można planować budżetu z dużą dziurą finansową, licząc, że „jakoś to będzie”. Udało mi się już zmniejszyć niepotrzebne koszty, nie obniżając poziomu sportowego – na przykład nie tniemy kontraktów piłkarzy, bo to byłoby bez sensu. Skupiliśmy się na racjonalizacji wydatków i zwiększeniu przychodów. Do mojego przyjścia nie podpisano w 2025 roku żadnej nowej umowy sponsorskiej. Moim zadaniem było aktywizować działania marketingowe, co pozwoliło pozyskać nowe środki. Stabilizacja finansowa to podstawa – bez niej grozi nam zadłużenie, a wiemy, jak to wygląda w polskim sporcie.

Gwiazda w GieKSie. Sen czy cel?

W niektórych klubach pojawiają się wizje w stylu pozyskania konkretnej gwiazdy, która ma przyciągnąć kibiców na trybuny, a może i dodatkowych sponsorów. Czy takie rozwiązanie jest brane pod uwagę przez GKS?

Nigdy nie mówię nigdy. Jeśli sytuacja finansowa na to pozwoli, to jak najbardziej będziemy rozważać takie transfery. Przykładem jest siatkówka – kiedy do Bogdanki Lubin przyszedł Wilfredo Leon, trybuny się zapełniły, bilety wyprzedano, a sponsorzy byli bardziej aktywni. To nasz cel, ale patrzymy realnie na polski rynek i PKO BP Ekstraklasę. W polskiej lidze nie ma Lionela Messiego czy Cristiano Ronaldo – gwiazdy raczej kreujemy na miejscu.

Są jednak przykłady Lukasa Podolskiego w Górniku Zabrze czy swego czasu Sonny’ego Kittela w Rakowie Częstochowa…

Na razie nas na to nie stać, ale jeśli będziemy rozwijać klub i pozyskiwać środki, to takie ruchy staną się możliwe. Pieniądze z transferów, jak np. Oskara Repki, traktujemy jako środki inwestycyjne, a nie na bieżące wydatki.

A czy jest możliwość ściągnięcia do klubu gwiazdy przy wsparciu środkami finansowymi od sponsorów?

Tak, to jeden z pomysłów. Rozmawiamy ze sponsorami o różnych formach wsparcia – od reklamy na koszulkach czy bandach LED po sfinansowanie transferu. Przykładem jest zondacrypto, nasz nowy główny sponsor, obok Superbetu, który pozostaje na froncie koszulek. Zondacrypto będzie na plecach, a negocjujemy kolejne umowy, np. na rękawki czy spodenki.

Rafał Górak z umową do 2028 roku

Niedawno pojawił się komunikat w sprawie nowego kontraktu dla trenera Rafała Góraka, który był zaskakujący. Kiedy pojawił się ten pomysł i co za nim stało?

Jeszcze przed objęciem stanowiska, jako naczelnik wydziału i członek Rady Nadzorczej, spotykałem się z trenerem Górakiem i dyrektorem sportowym Dawidem Dubasem. Osiągnięcia trenera były dla mnie logiczne i spójne. Mam wykształcenie sportowe – kończyłem AWF, specjalizację trenerską, pracowałem jako wykładowca, więc sport nie jest mi obcy. Widziałem w trenerze człowieka, który może pociągnąć za sobą drużynę i kibiców. Po objęciu stanowiska od razu zaczęliśmy rozmowy o przedłużeniu umowy. Są w nim klauzule, np. na wypadek oferty z kadry narodowej, bo tacy trenerzy jak Jerzy Brzęczek czy Adam Nawałka też pracowali w GKS-ie.

Dzień dobrych wieści GieKSy ⚽ pic.twitter.com/kVpzL81dTk — Luka Pawlik 🇵🇱 🇮🇹 (@LukaPawlik) July 15, 2025

Kibiców w trakcie okna transferowego elektryzuje temat transferów. Czy są planowane jeszcze jakieś ruchy?

Nadal prowadzimy rozmowy, niektóre są zaawansowane. Chcemy podnieść poziom sportowy, ale nie spalamy tematu przedwcześnie. Okno transferowe trwa do 8 września. Zależy nam jednak, by nowi zawodnicy jak najszybciej dołączyli do drużyny, zaadaptowali się i zaakceptowali nasz system gry.

Jak wygląda proces pozyskiwania nowych graczy?

Zapraszamy ich na stadion, pokazujemy obiekty i system gry, a potem negocjujemy warunki finansowe. Myślę, że wkrótce ogłosimy nowe nazwiska.

Nowe twarze w GieKSie

Aleksander Buksa i Marcel Wędrychowski to zawodnicy, na których spoczywają jak na razie największe oczekiwania?

Marcel Wędrychowski to zawodnik z ogromnym potencjałem, głodny gry na najwyższym poziomie. Aleksander Buksa to materiał na świetnego napastnika, którego trener Górak może ukształtować.

Adam Zrelak to zawodnik, który ma pecha do kontuzji. Klub podchodzi do tego z empatią czy zaczyna stawiać konkretne cele przed piłkarzem?

Jesteśmy cierpliwi. Adam jest po kolejnych zabiegach, ale wierzymy, że wróci do gry. Pokazał już, że pasuje do naszego stylu – jest waleczny, skuteczny, zdobywał bramki. Kontuzje to problem, ale mamy w sztabie nowego specjalistę – Wojciecha Hermana, który pracował z kadrą narodową i jest guru w kwestii opieki nad zawodnikami.

Nie sposób nie zapytać o dyrektora sportowego Dawida Dubasa, który być może jest ewenementem na skalę kraju, odpowiadając za politykę transferową nie tylko męskiej, ale i żeńskiej sekcji piłki nożnej. Czy jest plan związany z podziałem tych obowiązków?

Dawid wykonuje ogromną pracę, ale zdajemy sobie sprawę, że to bardzo obciążające. Dlatego w sekcji żeńskiej wspiera go już Daniel Kołodziej, który uczył się od Dawida i przejął część obowiązków. Planujemy też wykorzystać doświadczenie byłych zawodników i zawodniczek, którzy kończą kariery, by wspierać klub swoją wiedzą.

Sprzedaż gadżetów a nowe pomysły

Kibice interesują się tematem sklepu klubowego. Czy jest plan otwarcia nowego punktu?

Na dzisiaj sklep klubowy mieści się na terenie starego obiektu GKS-u. Tam działa sprzedaż stacjonarna. Ogólnie większość sprzedaży realizowana jest przez internet. W dni meczowe planujemy natomiast uruchamiać sprzedaż w specjalnie przygotowanych kontenerach, a nie, jak to ma miejsce dotychczas, w namiotach.

Uciekł mi pan trochę od odpowiedzi na pytanie…

Negocjujemy otwarcie punktu ze sprzedażą stacjonarną w atrakcyjnym miejscu, ale na dzisiaj więcej nie mogę powiedzieć. Coś jest na rzeczy.